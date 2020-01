Yanet García éblouit en bikini pour Tiktok ses fans le remercient | INSTAGRAM

La belle fille météo, comme des centaines de Mexicains la connaissent, Yanet García, est l’exemple parfait d’une belle femme à la fois intelligente et réussie. L’hôte a été le centre d’attention dans les réseaux sociaux parce que ceux qui la connaissent sont devenus ses fidèles adeptes, grâce aux photographies audacieuses qu’elle partage sur son réseau social Instagram.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Cependant, cette fois, le réseau social où nous avons été surpris était à TikTok, car il a commencé l’année avec tout ce qui consent à ses millions de fans avec une courte vidéo dans laquelle il semble montrer sa grande silhouette, en particulier portant un bikini découvert qui a rapidement allumé l’application. .

Cliquez ici pour voir l’audacieux Tik Tok

Dans la vidéo, Yanet García apparaît devant la caméra, se regardant dans le miroir, avec un petit bikini avec lequel il a excité ses fans, car il montrait à quel point il était beau et à quel point tout l’exercice qu’il effectuait avait fonctionné.

Vous pourriez également être intéressé: Jennifer Lopez fond en larmes au Palm Springs Film Festival

En arrière-plan, nous pouvons entendre une chanson piège très forte avec laquelle il voulait souligner sa beauté dans la vidéo. Il semble qu’il ne suffit pas de conquérir Instagram, mais il veut aussi le faire sur TikTok, car c’est l’une des applications les plus populaires aujourd’hui.

La vidéo a plus de 8 mille 700 vues et des centaines de commentaires où ils flattent et remercient ce genre de clips, car il ne les télécharge généralement pas ailleurs, une excellente façon de commencer à chouchouter leurs fans en 2020.

Lire aussi: La troisième guerre mondiale des mèmes déchaînée sur Twitter avant la controverse entre les États-Unis et l’Iran

La jeune femme est aujourd’hui dans l’un des pilotes les plus aimés de la matinée «Today», mais son temps est sur le point de se terminer en tant que «Climate Girl». Il a une relation amoureuse avec Lewis Howes, originaire de l’Ohio, âgé de 36 ans et fait partie de l’équipe nationale de handball ou de handball masculin du pays anglo-saxon. Il est également connu comme entrepreneur, écrivain et coach inspirant.

.