Yanet Garcia en bikini noir ajusté montre comment passe la quarantaine | Instagram

La belle conductrice Yanet García a voulu prendre un bain de soleil chez elle et a décidé montrer son corps sculptural avec un bikini ajusté noir qui a laissé tous ses disciples sans voix.

La fille météo a posé dans un bikini noir audacieux qui a provoqué une fureur parmi ses milliers de followers et il est devenu fou sur les réseaux sociaux.

Au milieu de la quarantaine, Yanet García voulait remontez le moral de ses followers sur son compte Instagram où il a décidé de partager la photo audacieuse.

Yanet vit actuellement aux États-Unis et de là, il fait soupirer ses fans mexicains.

Cette fois, Yanet nous a dit ravi de poser sensuellement devant sa piscine, montrant son abdomen tonique et ses jambes rêveuses à côté d’un chapeau d’été.

La publication de l’image avec seulement deux heures de partage a plus de 200 mille likes de ses disciples et des commentaires sans fin sur sa silhouette et sa beauté.

Déesse … Salutations de l’Argentine “,” Très bel après-midi quelle belle carte postale “,” Comme c’est beau et beau “, étaient quelques-uns des commentaires.

Garcia a démontré à plusieurs reprises que aime faire de l’exercice et avoir une alimentation équilibrée, quelque chose qui est sans aucun doute perceptible avec chaque photographie qu’il partage.

Dans les derniers jours, grondement que l’ancienne fille météo reviendrait sur les forums de televisa de travailler à nouveau parce que dernièrement, il a eu plusieurs participations au sein du programme.

Yanet García a acquis la réputation d’être l’un des présentateurs les plus audacieux du petit écran et est l’un des conducteurs avec plus d’abonnés sur le réseau social Instagram, car il compte plus de 13 millions des adeptes.

Maintenant c’est plus que heureux À côté de son nouveau partenaire, Lewis Howes, originaire de l’Ohio et athlète professionnel, est également entrepreneur, écrivain et entraîneur inspirant.

