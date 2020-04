Yanet Garcia montre ses attributs au rythme de Beyoncé sur Tiktok | Instagram

Le chauffeur et fitness girl Yanet García lui a montré meilleures étapes dans une vidéo qu’il a partagée sur son compte tiktok au Beyoncé a battu où il présume son grands attributs tomber amoureux de plus d’un.

Il n’y a pas grand-chose que l’ancienne fille météo a rejoint le réseau social Tik tok mais il ne fait aucun doute qu’elle a su gagner ses disciples.

Cette fois, Yanet a partagé son compte Tik tok son meilleures étapes au rythme de Beyoncé laissant ses partisans choqués par leur des mouvements audacieux.

Dans la vidéo on peut l’admirer danse la chanson Fou amoureux Beyoncé tout en portant un chemise blanche qui montre son abdomen tonique et certains leggings moulants bleu avec des fleurs.

La vidéo postée sur son compte tiktok a presque 52 mille reproductions, dans votre compte officiel de Instagram où il a également partagé a plus de 2 millions de vues et des commentaires sans fin.

Beautiful princess “,” Super pretty !!!! “,” Wow you look amazing “, étaient quelques-uns des commentaires.

Yanet García est une jeune femme qui le cœur de tout le monde a été volé Mexicains pour leur beauté incomparable et leur grand charisme.

Malgré le fait que la Mexicaine ne soit plus sur les écrans des téléspectateurs, elle continue d’être la centre d’attention sur les réseaux sociaux.

De cette façon, García a essayé de inspirer à tous ses disciples qui l’admirent, les motiver profiter de cette quarantaine pour commencer par un mode de vie plus sain et plus enrichissant pour leur corps.

C’est certainement l’un des les plus belles femmes du Mexique, comme cela a été souligné par divers médias et des milliers de personnes amoureuses de sa beauté.

La jeune conductrice a habitué tous ses partisans à messages provocateurs où il montre sa silhouette et partage ses routines d’exercice.

.