Yanet García montre son arrière-garde en s’accroupissant avec un pantalon serré

Yanet García montre son arrière-garde en s’accroupissant avec un pantalon moulant | Instagram

Connue pour son physique exubérant, Yanet García continue de voler des regards, cette fois elle a partagé une publication où elle semble porter son arrière en pantalon serré tout en faisant des squats.

La belle mannequin et la conductrice ont quitté la conduite car avant elle était connue sous le nom de “la fille météo” dans le spectacle du matin “Aujourd’hui”.

Après avoir quitté le programme, elle s’est consacrée à ses réseaux sociaux parce que grâce au programme, elle a commencé à être bien connue et à avoir plus de 13 millions de followers.

Cela peut vous intéresser: Vidéo Yanet García partage des exercices d’échauffement physique en maillot de bain

García est connue pour porter des vêtements assez serrés qui marquent son joli corps, et la même chose se produit lorsqu’elle fait de l’exercice, elle utilise des vêtements près du corps, qui ne laissent rien à l’imagination.

Le physicien de Yanet a appelé tout à fait l’attention du public en particulier pour son arrière-garde, grâce à l’exercice que le modèle fait, il est devenu une forme si connue de ses adeptes.

Depuis ses débuts en votre croisière d’exercice Il a partagé via son compte Instagram son évolution dans son corps grâce à une bonne alimentation et de bonnes routines d’entraînement.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Elle a donc décidé de partager son expérience avec l’exercice et de créer elle-même un programme d’entraînement physique. la nourriture car en plus de l’exercice, Garcia prend grand soin de son alimentation.

Et les gens sont restés à la maison. Ils lisaient des livres, écoutaient, se reposaient, faisaient de l’exercice, faisaient de l’art, jouaient à des jeux, apprenaient de nouvelles façons d’être et étaient encore. Et écouté plus attentivement. Certains méditaient, certains priaient, certains dansaient. Certains ont rencontré leurs ombres. Et les gens ont commencé à penser différemment. Et le peuple a guéri. Et, en l’absence de personnes vivant de manière ignorante, dangereuse, insensée et sans cœur, la terre a commencé à guérir. Et lorsque le danger est passé, et que les gens se sont à nouveau réunis, ils ont pleuré leurs pertes, ont fait de nouveaux choix, ont rêvé de nouvelles images et ont créé de nouvelles façons de vivre et de guérir la terre pleinement, comme ils avaient été guéris ❤️ # stayathome #exexcuses #youcandoit #believeinyourself #timeforyourself

Un post partagé par Yanet Garcia (@iamyanetgarcia) le 21 mars 2020 à 8h01 PDT

“PAS DE GYM? PAS DE PROBLÈME !!!! Je partage certains de mes exercices préférés pour les fesses afin qu’ils puissent les faire à la maison. Ils peuvent aussi s’entraîner avec moi chez @fitplan_app il suffit de télécharger l’application et c’est tout”, description de sa publication.

Dans ses vidéos, Yanet porte un pantalon moulant imprimé animal léopard ce qui est associé à l’attractivité, en plus d’un chemisier à manches trois-quarts en noir, si vous pouvez voir dans leurs vidéos, vous pouvez voir des poids qui s’adaptent à vos pieds.

Lire aussi: Yanet Garcia fête ses 13 millions de followers et ne se déroule pas comme prévu

.