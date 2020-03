Yanet García nous montre comment elle bouge son pompi avec un costume bien gommé OMG!

Yanet García est devenu une icône du sport au Mexique

7 mars 2020

Yanet Cristal García San Miguel, plus connue sous le nom de Yanet García, est une Mexicaine qui a acquis sa renommée grâce à son compte Instagram puisqu’elle partage quotidiennement des photos et des vidéos très attrayantes pour ses fans.

Et comme si cela ne suffisait pas, il partage son quotidien avec tous ses fans à travers les célèbres histoires Instagram et live, c’est là qu’il profite de l’occasion pour interagir avec son public.

Récemment, nous avons observé sur le compte Instagram officiel de Yanet García un matériel audiovisuel qui a laissé tous ses fans la bouche ouverte et c’est que García nous montre comment il forme ses fesses.

La vidéo dont nous avons parlé cite ce qui suit: “Téléchargez l’application depuis @fitplan_app et entraînez-vous avec moi” Ce simple commentaire a rendu tous les Instagram fous car beaucoup voulaient connaître le super secret de la fille météo.

Parmi les commentaires que nous mettons en évidence: “Votre corps me fait perdre le contrôle de moi-même” “@iamyanetgarcia quel est le nom de l’application?” “Que ricura de princesa” “Yanet pouvez-vous pls comme mon dernier post. Vous m’avez tellement inspiré pour m’entraîner et être plus en forme, merci beaucoup. ”

