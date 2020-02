Yanet Garcia offre à son petit ami un cadeau montrant sa grande arrière-garde | Instagram

La célèbre Climate Girl, Yanet García, a non seulement offert un cadeau à son petit ami Lewis Howes, mais a également ravi l’élève de ses 12 millions de followers avec la photo qu’il a partagée avec son partenaire, où il laisse apprécier son arrière-garde.

Profitant de la Jour de la Saint Valentin, a posté une image sur son compte Instagram où en plus de montrer son figure sculpturale en un petit bikini noir qui expose ses attributs, a également dédié un beau message d’amour à son petit ami actuel.

Tombez amoureux de quelqu’un qui vous aime, qui vous apprécie, qui vous comprend, qui marche à vos côtés et rêve de vous @lewishowes SOYEZ MA VALENTINE POUR TOUJOURS ET POUR TOUJOURS “, a écrit l’hôte.

L’image quelques heures après sa publication compte déjà plus d’une centaine mille réactions et a été rempli de commentaires soulignant la belle et couple enviable Que font-ils?

Yanet García et son petit ami Lewis Howes aiment certainement montrer leur grande romance sur leurs comptes Instagram, maintenant qu’ils sont vivre ensemble Ils partagent leurs moments romantiques.

L’ancien joueur de football américain et homme d’affaires a apparemment réussi conquérir le cœur du beau présentateur, les deux ont l’air très amoureux.

C’est le 8 mai que Yanet a partagé une photo avec Lewis après sa visite sur le tournage du programme Hoy.

Les plans de Dieu sont parfaits. Le meilleur amour vient quand vous vous y attendez le moins. Cet amour est si beau et je suis si heureux d’être avec cet homme incroyable », a écrit le sculpteur présentateur.

Selon le New York Times Il a réussi à être l’un des auteurs les plus vendus avec ses livres L’école de grandeur et Le masque de la masculinité.

Lewis n’a pas hésité à partager également une photo avec son partenaire, où il montre toute sa gratitude et à quel point il est amoureux.

Merci beaucoup pour cette femme incroyable @iamyanetgarcia pour tout votre soutien dans notre documentaire CHASING GREATNESS! “, A écrit Howes.

