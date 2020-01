Yanet García quitte la piscine en string avec un Tiktok qui a allumé ses fans | INSTAGRAM

La belle fille météo, comme des centaines de Mexicains la connaissent, Yanet García, est une fille à la fois intelligente, réussie et belle. L’hôte a été le centre d’attention dans les réseaux sociaux car ceux qui la connaissent sont devenus ses fidèles adeptes, grâce aux photos audacieuses qu’elle partage sur son réseau social Instagram, même si aujourd’hui elle a fait sensation à travers Tik Tok.

TikTok est devenu le nouveau médium où de nombreuses stars acceptent leurs fans, car cette fois Yanet l’a fait avec une courte vidéo dans laquelle il apparaît montrant sa grande arrière-garde, laissant la piscine dans un petit string qui a rendu tout le monde fou dans les réseaux. .

Dans la vidéo, Yanet García apparaît à l’intérieur de sa piscine, mouillant ses cheveux et la laissant d’une manière super chaude, laissant beaucoup de gens sans voix, car nous pouvons rarement voir cette action et plus qu’elle est définie avec une chanson qui la rend fantastique .

Yanet a voulu souligner sa beauté dans la vidéo, car elle a travaillé dur pour y parvenir. Il semble qu’il ne suffit pas de conquérir Instagram, mais il veut aussi le faire sur TikTok, car c’est l’une des applications les plus populaires aujourd’hui.

Cliquez ici pour voir l’audacieux Tik Tok de Yanet

La vidéo a plus de 92000 likes et des centaines de commentaires où ils flattent et remercient ce genre de clips, car il a été l’un des plus audacieux et aimés de la belle fille, une excellente façon de suivre avec le pied droit en 2020.

La jeune femme est aujourd’hui l’une des pilotes les plus aimées de la matinée “Aujourd’hui”, mais son temps est sur le point de se conclure comme la “Fille du temps”. Il a une relation amoureuse avec Lewis Howes, originaire de l’Ohio, âgé de 36 ans et fait partie de l’équipe nationale de handball ou de handball masculin du pays anglo-saxon. Il est également connu comme entrepreneur, écrivain et coach inspirant.

