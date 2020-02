Yanet Garcia vante son décolleté prononcé | Instagram

Yanet García, connue comme la fille météo, est toujours au courant de ses disciples et les tient au courant de ce qui se passe dans sa vie quotidienne, que ce soit dans ses publications ou ses histoires; cette fois, il a surpris ses fans avec une photo où il possède un décolleté prononcé.

Comme d’habitude, des milliers de compliments remplissent la tête du temps, atteignant même maintenant plus de 500 mille réactions.

Grâce aux photographies audacieuses qu’il partage sur son compte Instagram, Yanet García a été le centre d’attention pour ses followers qui ajoutent de plus en plus, car il n’est pas seulement une belle femme mais aussi un entrepreneur.

Jusqu’à présent, il a plus de 12 millions d’abonnés et il les enchante chaque fois qu’il le peut avec des photographies sur lesquelles brillent ses attributs.

Dans la publication, seul son visage sort et montre un peu de son corps, mais il laisse quand même apprécier son grands attributs avec un maillot de bain noir et malgré ne pas porter de maquillage de toute façon belle.

Yanet comme tout le monde le sait est une personne qui fait exercice et est très discipliné, prenez soin de votre corps non seulement avec de l’exercice mais aussi bonne alimentation qui peut être vu dans chaque publication où il partage son corps sculptural.

Le célèbre influenceur est devenu populaire grâce à l’émission du matin Aujourd’hui et pas seulement pour son charisme mais aussi pour son corps sculptural et caractéristique et elle a été reconnue comme “The weather girl” et c’est ainsi que ses adeptes ont commencé à grimper sur les réseaux sociaux au fur et à mesure de leur ascension.

Il vit actuellement en Californie avec Lewis Howes, avec qui il a une relation amoureuse. Il est originaire de l’Ohio et a 36 ans. Il est un entrepreneur, écrivain et coach inspirant; Comme si cela ne suffisait pas, il fait également partie de l’équipe nationale masculine de handball.

