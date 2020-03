Ye Ali et JAYLIEN se connectent sur “Price Down”

La nouvelle année a été l’hôte d’un certain nombre de nouvelles gouttes du chanteur JAYLIEN, marquant une ruée atypique dans le contenu cohérent du crooner calculé. Après avoir béni les masses avec le timbre et la livraison luxuriante de “Sweet”, “JAYLIEN fait appel à une autre collaboration cette fois-ci pour appeler son collègue auteur-compositeur-interprète Ye Ali pour l’aide sur” Price Down “.

Les deux échangent contre de douces choses d’amour inconditionnel alors qu’ils défient leurs amants respectifs: “Qui allez-vous aimer quand votre prix baisse?”

Dans l’état actuel des choses, les fans attendent toujours le suivi de Summer’s Over, Pt. 2. Mais, cette récente série de versions se maintient bien. Entrez dans la coupe ci-dessous.

Paroles Quotable

Tu veux un brunch, sirote du vin maintenant

Tu as dit que tu n’étais pas un monstre alors j’ai découvert

Tu veux montrer des choses qu’on n’a pas vues

Tu veux t’habiller et vendre des rêves

Dis-moi que c’est à moi

Ne garde aucun secret

