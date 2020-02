YFN Lucci publie «HIStory, Lost Pages» Feat. Kevin Gates, Trouble & More

En décembre, YFN Lucci a sorti sa mixtape HIStory avec des apparitions invitées de City Girls, Yo Gotti, Trouble, Rotimi et plus encore. Aujourd’hui, il décide de revisiter ce projet et d’y ajouter 6 nouvelles chansons, en publiant l’édition de luxe “Lost Pages”.

Les 6 nouvelles chansons présentent des apparitions invitées de Kevin Gates («True Story»), Trouble, Boosie et Jackboy, entre autres. Pendant ce temps, les 16 autres chansons restent les mêmes.

“Nous étions si bien placés quand nous avons fait HIStory que nous avons décidé de continuer.” Nous voulions donner à tout le monde une image complète “, a déclaré YFN Lucci à propos de l’album de luxe.

Désormais, les fans peuvent diffuser le projet dans son intégralité via l’une des plateformes de streaming. Appuyez sur play et dites-nous ce que vous en pensez!

Nouvelles chansons ajoutées:

2. Fuck It (Ft. Jackboy)

3. Histoire vraie (Ft. Kevin Gates)

4. Freestyle (Ft. Bandhunta Izzy)

5.Donne pas de baise (Ft. Boosie Badazz & Trouble)

6. 23 décembre

7. Utilisé pour t, partie 2

.