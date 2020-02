YFN Lucci recrute Boosie Badazz & Trouble pour “Give No F * ck”

YFN Lucci a fait équipe avec le rappeur de race Baton Rouge, Boosie Badazz, et son compatriote natif d’Atlanta, Trouble pour son “Give No F * ck” pour une collaboration ponctuelle avec ses pages HIStory Lost Pages (2020) récemment publiées. En décembre, le rappeur de 29 ans a sorti sa mixtape intégrale HIStory (2019) avec Rotimi, City Girls, Yo Gotti, et plus encore. Maintenant, YFN Lucci cherche à poursuivre sur sa lancée dans la nouvelle année avec des morceaux comme “Give No F * ck” qui ont le potentiel de faire leur chemin dans le Billboard Hot 100 Singles Chart.

Le morceau produit par Ant Chamberlain et Budda Beats reste dans le couloir de la scène musicale trap d’Atlanta d’aujourd’hui, avec un riff de piano mélancolique, des charleston rapides, des collets frappants et une ligne de basse tonitruante. YFN Lucci lance la chanson en livrant parfaitement son couplet après avoir récité le refrain de la chanson. Le problème suit Lucci crachant des barres de gouttière droites visant son opposition. Le maître de cérémonie désormais vétéran Boosie Badazz clôture la chanson avec le troisième couplet faisant référence de manière ludique à Tupac pour lancer son couplet.

Découvrez “Give No F * ck” de YFN Lucci avec Boosie Badazz et Trouble dans le lien de streaming ci-dessous et faites-nous savoir si vous vous sentez ce joint dans la section des commentaires.

Paroles Quotable

Grand grand dans ma main et je ne joue pas, je m’en fous

Quarante Glock, merde, Tupac, b * tch I hit ’em up

Hunnid sur la montre, hors du jet, je m’en fous

Elle essaie de sucer mon d * ck par respect, elle ne s’en fout pas

.