YG dit 400 000 $ de bijoux volés dans une chambre d’hôtel

YG a été victime d’un vol de bijoux le soir du Nouvel An.

Le rappeur de Compton affirme que près d’un demi-million de dollars ont été retirés de sa chambre d’hôtel au London à West Hollywood. Selon TMZ, YG a déposé un rapport de police lundi 6 janvier pour vol à grande échelle, déclarant que plus de 400 000 $ de bijoux avaient été volés dans sa chambre d’hôtel.

Entre 23 h 00 la veille du Nouvel An et à 11 heures du matin le lendemain matin, YG a remarqué qu’une mallette contenant des bijoux coûteux qui avait été placée au-dessus d’un coffre-fort était plus légère que d’habitude. Il a réalisé les objets de valeur manquants le 1er janvier, mais n’a déposé un rapport de police officiel que cinq jours plus tard.

Les forces de l’ordre examinent actuellement l’affaire, mais aucun suspect n’a encore été identifié. YG a dit aux policiers qu’il y avait des gens qui entraient et sortaient de sa chambre d’hôtel cette nuit-là.

Les détectives examineront les images de surveillance possibles en plus de leurs méthodes d’enquête habituelles.

Pendant ce temps, le département du shérif du comté de Los Angeles est sur le point de résoudre le cas de meurtre impliquant le véhicule de YG. En juillet, son SUV a été impliqué dans une poursuite à grande vitesse qui s’est terminée par une fusillade mortelle de la police. La police a été appelée pour appréhender un suspect DUI dans YG’s Escalade. Pendant qu’ils poursuivaient le suspect, quelqu’un dans le SUV aurait ouvert le feu, tuant un homme de 65 ans à vélo.

YG a déclaré à TMZ qu’il était «loin de la scène» et qu’il était resté dans le studio toute la journée lorsque le tournage a eu lieu.

