YG et Kehlani célèbrent leur amour sur «Konclusions»

YG et Kehlani répandent l’amour cette Saint-Valentin.

Le couple de la vie réelle prouve que ce qu’ils ont est réel sur leur nouvelle collaboration “Konclusions”. Sur un échantillon de “Je vous salue,” de Tupac, le Bompton MC se demande si l’amour de sa fille est réel. «Tu me baises comme je baise avec toi? / Votre amour pour moi est-il à l’épreuve des balles? », Demande-t-il.

Baelani promet d’être son poussin à enfourcher. “Quand je dis que je t’aime, cela signifie que je t’aime / Peu importe la conclusion à laquelle nous arrivons”, chante-t-elle.

YG, qui s’est récemment fait tatouer le nom de Kehlani sur son cou, aborde également la vidéo où il a été vu se mettre à l’aise avec une femme mystère lors de la fête d’Halloween de Todd Gurley. “Je nous faisais paraître fous devant le club / Ce caméraman m’a fait baiser”, rappe YG. “Même en pensant que ce n’était pas ce qu’ils disaient que c’était / Des roses rouges dans votre couloir vous conduisent à votre baignoire.”

Plus tôt dans la journée, Kehlani a déposé sa nouvelle vidéo pour «All Me» et «Change Your Life». Elle devrait rejoindre Justin Bieber lors de sa «Changes Tour» à partir de mai.

