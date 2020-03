YG présente 4Hunnid Signee Day Sulan

YG le rend officiel.

Le rappeur de Compton a annoncé que la femme fatale Day Sulan serait la première signature de sa nouvelle coentreprise 4Hunnid avec Epic Records. L’ancienne strip-teaseuse et native de L.A., qui est noire et vietnamienne, a été découverte par YG alors qu’elle dansait aux Crazy Girls de L.A. Elle a figuré sur “Son histoire” de l’album 2019 de YG, 4REAL 4REAL.

Now Day montre son indéniable puissance de star avec son premier single pour “Mascara”. “J’ai l’impression que les femmes avaient besoin de cette chanson de type” Knuck If You Buck “parce que nous n’en avions pas, alors j’ai fait ça à partir de chiennes qui ne nous aiment pas sans raison”, a-t-elle déclaré à Rap-Up.

La vidéo met en vedette ses rimes féroces alors qu’elle déchire les rues sur un véhicule à quatre roues et rappe sur les pelouses de Compton. “Tu ne m’aimes pas, salope, je ne t’aime pas”, déclare Day. “Je vais te faire foutre le visage, salope / Je vais sortir ta dentelle, salope.”

Day, qui compte Tupac, Eve et Eminem parmi ses MC préférés, prépare actuellement son premier projet, qu’elle décrit comme «gangsta, sexy et cool». “C’est toute mon ambiance. C’est tout ce que je représente », a-t-elle déclaré.

Regardez-la monter sur la côte ouest ci-dessous.