YG se fait tatouer Kehlani | Rap-Up

Qui aimes-tu?

YG rend son amour pour Kehlani permanent. Le rappeur Compton s’est fait tatouer le nom de sa petite amie au poignet. La nouvelle encre aurait été publiée sur Instagram Story de Kehlani avec le visage du cœur et des emojis délicieux avant d’être supprimée. Cependant, Kehlani Daily a pris une photo avant de la retirer.

La chanteuse «All Me» aurait également un tatouage du nom légal de YG, Keenon, sur son poignet.

Kehlani, 24 ans, et YG, 29 ans, semblent aller plus fort que jamais. Le couple a également été aperçu en train de se mettre à l’aise pendant le week-end du Super Bowl et lors de la première des docuseries YouTube de Justin Bieber, “Justin Bieber: Seasons”, la semaine dernière.

Les deux ont rendu public leur relation à la Fashion Week de New York en septembre. Le mois suivant, on a vu YG se mettre à l’aise avec une brune mystère lors de la fête d’Halloween de Todd Gurley. Après une brève rupture, ils se sont remis ensemble. Kehlani a réaffirmé son amour pour YG dans “You Know Wassup” de l’année dernière.

“Tu es toujours mon amour / Tu es toujours mon coeur / C’est toujours ma bite / Je veux toujours être Mme Jackson”, chante-t-elle. “J’ai attendu cinq ans pour faire partie de l’équipe / Regarde foutrement bien avec moi.”

Kehlani a récemment collaboré avec Justin Bieber sur “Get Me” et devrait ouvrir pour la superstar pop sur son “Changes Tour”, à partir du 14 mai à Seattle.

Aime

0