YG surprend Kehlani avec le rachat de “Balentimez” Red Rose

YG & Kehlani ont également sorti leur single collaboratif “Konclusions” aux petites heures du matin de la Saint-Valentin.



Après un automne rocailleux, YG et Kehlani ont réchauffé les choses cet hiver. Le couple était sur le point de perdre son amour après qu’un bref scandale de verrouillage des lèvres impliquant YG soit devenu viral, mais le couple est de retour ensemble et heureux en amour. Le jour de la Saint-Valentin, YG a livré son single “Konclusions” avec sa chevauchée ou son poussin, et bien que la chanson soit un cadeau au monde, YG s’est assuré de montrer à Kehlani combien il l’apprécie en remplissant sa maison de roses.

John Parra / Intermittent / .

Les couples de célébrités ont partagé comment ils ont prodigué de l’affection à leurs proches lors de ces vacances remplies d’amour, et de nombreuses célébrations ont impliqué une multitude de roses rouges. Lori Harvey a révélé que son petit ami Future l’a surprise avec des roses et des pétales de rose drapés partout dans sa maison, et il semble que YG ait eu la même idée.

Kehlani a partagé quelques photos du geste romantique de YG sur sa page Instagram. “BALENTIMEZZZZZZ vous a certainement surpris la baise de moi”, écrit-elle dans la légende. Non seulement leurs roses rouges étaient partout, mais il semblait y avoir une table remplie de boîtes à chaussures et une pièce avec des ours en peluche de différentes tailles éparpillés. Glissez à travers ci-dessous pour voir comment YG a fait savoir à Kehlani combien il l’aimait.

