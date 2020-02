* En préparation

Dans la nuit du jeudi 20 février, ‘Survivors 2020’ a tenu son premier gala à Telecinco, avec Jorge Javier Vázquez comme présentateur. Une date où Hugo est devenu le premier “dieu” après être devenu le candidat au saut de l’hélicoptère le plus voté, et que s’est conclue par les premières nominations de l’édition, dans lesquelles Yiya, José Antonio Avilés, Vicky Larraz et Fani Carbajo ont été choisis.

