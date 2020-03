Yiya montre un coffre involontaire lors du test de récompense

“ Survivors: Nobody’s Land ” a vécu le mardi 10 mars, un gala où les candidats ont eu l’occasion de manger un ragoût de Madrid après plusieurs jours à supporter la terrible tempête qui a frappé les Cayos Cochinos. Pour cela, les aventuriers ont dû effectuer un test de récompense difficile en essayant d’atteindre trois épées séparés de plusieurs mètres du point de sortie. Bien sûr, les participants n’ont pas eu la tâche facile car une énorme corde élastique a rendu le jeu très compliqué.

Yiya montre un coffre dans “ Survivors 2020 ”

Les premiers survivants à avoir subi ce test ont été Yiya, Antonio Pavón et Vicky Larraz, qui vivent dans les pires conditions de la compétition après avoir été séparés des autres concurrents de Playa Desvalida. Bien qu’ils aient mis beaucoup de force et d’enthousiasme, la fatigue et la faim ont été notées chez les participants parce que seul Pavón a réussi à prendre les trois épées du test et à profiter pleinement du prix. Cependant, Yiya et Vicky Larraz ont eu plus de mal à avancer avec la corde élastique haineuse.

D’une part, l’interprète de “No control” s’est effondrée et a dû être aidée par Lara Álvarez pour obtenir l’une des épées. Alors que, l’ex-participant de «Un prince pour 3 princesses» a tout donné au test, à tel point qu’à un moment donné, il a obtenu un coffre. Une situation qui est passée inaperçue pour ses coéquipiers et pour les pilotes du programme, mais pas pour les spectateurs qui, bien sûr, l’ont commenté avec humour sur les réseaux sociaux.

Yiya et Vicky Larraz, déclarés ennemis

Les premiers sont arrivés à Playa Desvalidas et malgré avoir passé des semaines ensemble, Vicky Larraz et Yiya ne sont pas devenues amies. En fait, la friction augmente de semaine en semaine. Comme vous pouvez le voir dans «Nobody’s Land», les concurrents ont plaidé pour un bateau que les deux avaient construit. Cependant, Extremadura voulait garder l’invention pour elle.

La position de Yiya a provoqué la colère de son partenaire: “Nous venons de découvrir la séquence égoïste de Yiya”, a déclaré Vicky Larraz. Antonio Pavón a voulu mettre la paix dans la discussion en essayant de lui faire comprendre qu’ils devaient partager en “bonnes sœurs” qui sont: “Mais je ne suis ni bonne ni je suis ta sœur, alors … je suis pire que Caïn!”, présumait l’ancien participant de «Un prince pour 3 princesses».

