Yiya, protagoniste des meilleurs mèmes de la première de ‘Survivors 2020’

Les cochons les plus célèbres du petit écran sont déjà habités par des visages familiers de notre pays. Ce jeudi 20 février, Telecinco a présenté «Survivors 2020», la nouvelle édition de l’un de ses formats de divertissement les plus regardés chaque saison. Jorge Javier Vázquez a répété à nouveau en tant que maître de cérémonie lors d’un gala dans lequel nous sommes revenus pour assister aux sauts traditionnels de l’hélicoptère et où il y avait aussi du type à se jeter dans la boue, à nommer et à discuter (et beaucoup). C’est clair que nous vivons un gala qui a intéressé, et beaucoup, le public, et c’est le deuxième meilleur départ dans l’histoire du format.

Yiya, dans ‘Survivors 2020’

Le gala a marqué une part spectaculaire de 32,7% et a réuni 3 206 000 téléspectateurs en moyenne, devenant le leader baggy de la nuit. Il est clair que la nuit a fait du chemin et la preuve en est combien d’espace a été évoqué dans les réseaux sociaux. L’espace C’était un sujet tendance dans le monde entier tout au long de la livraison et est devenu l’espace le plus commenté de la journée, avec beaucoup de différence. Tout ce qui s’est passé au Honduras, où Lara Álvarez était en tant que présentatrice, a été commenté par des dizaines d’utilisateurs qui n’ont pas hésité à faire toutes sortes de mèmes liés à ce qui se passait à l’époque à la télévision. L’imagination de certains fans certainement surpris du format.

Yiya balaie les réseaux sociaux

Le grand protagoniste de tous ces mèmes était sans aucun doute Yiya. Celui qui a participé à «Un prince pour trois princesses» de Cuatro a beaucoup parlé de sa colère avec la plupart de ses concurrents (en particulier Rocío Flores) avant de commencer la coexistence sur la plage. Mais la chose n’était pas là et cela surprend également tout le monde, en particulier Jorge Javier Vázquez, de lui arracher la perruque et de montrer sa tête complètement rasée. Ces moments et certains qui ont joué dans le reste de ses collègues éditions étaient les protagonistes des mèmes de la nuit.

L’année dernière, Chelo s’est déguisé en gland. Cette année, Yiya se déguise en conguito. Quelle sera la prochaine étape?! # SVGala1 pic.twitter.com/TcP5xxrDdl

– Andrés Heredia (@_andresheredia_) 21 février 2020

attendre avec impatience que quelqu’un enlève la perruque comme celle-ci de yiya # Survivors2020 pic.twitter.com/W9hHai2aQd

– Samu (@ SamuRodriguez5) 20 février 2020

YIYA À LA RECHERCHE DE SON MOMENT # SVGala1 pic.twitter.com/TsgXthTDaj

– Je ne te supporte pas ???? (@soporto_te) 20 février 2020

Que Yiya a enlevé la perruque en direct, peut-elle être plus reine ?? # SVGala1 pic.twitter.com/wFzoscGbG4

– Laaaauuuuraaaa ???????? (@realitystas) 20 février 2020

Est-ce la même Miss Yiya il y a 4 ans vs est maintenant l’espagnol ariana grande ???????? # SVGala1 pic.twitter.com/k9BODOzo0i

– ENREGISTRER FANI AL 25696 ???? (@AlAndalusMJ) 20 février 2020

Les Simpsons ont également prédit le bronzage de Yiya. # Survivors2020 # SVGala1 pic.twitter.com/UlIECQyOgN

– Dramaportes de Antena 3 (@Dramaportes) 20 février 2020

-Si vous entrez dans cette boue, vous sortez comme le Beyonsebe

Yiya: # SVGala1 pic.twitter.com/2grMAZrbSW

-? (@MRXTV_) 21 février 2020

VAIS-JE ME DONNER QUELQUE CHOSE AVEC YIYA.????#SVGala1 pic.twitter.com/AfdR4m9ec4

– Avril (@Con_sus_gafitas) 21 février 2020

Quand je dis que s’il me parle, je ne tomberai plus.

-yo # SVGala1 pic.twitter.com/LpzfrMq5N0

– ???????????????????????? ???? (@ isabel_10x) 21 février 2020

La dinde la veille de Noël # SVGala1 pic.twitter.com/iH2xrFF7Ke

– Laaaauuuuraaaa ???????? (@realitystas) 21 février 2020

Je mange les 20 tablettes de chocolat hebdomadaires que j’achète # SVGala1 pic.twitter.com/sYn0b3GEmu

– raulphoto (@raulphotoo) 21 février 2020

Chenoa, Bisbal et Manuel Carrasco OT 1, Gala 2 (2001) # SVGala1 pic.twitter.com/G4YLwS2PpI

-? Voir? Arie ???? ???? (@MissEvaMG) 20 février 2020

Viens me dire non, c’est alpha. Identique à un fou # SVGala1 pic.twitter.com/XOOsmUBkFh

– Adrii ???? (@ Adrii110698) 21 février 2020

Certains candidats tentent déjà de se fondre avec La Palapa. # SVGala1 pic.twitter.com/V2XIRbRKNz

– El Rincón De Albert (@ElRinconAlber) 20 février 2020

Les personnalités de Miss Yiya ???? # SVGala1 pic.twitter.com/mJ8kBUNzfu

– VT ???? (@reinadelhielo_) 20 février 2020

.