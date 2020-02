Yiya (‘Survivors 2020’) enlève sa perruque et laisse Jorge Javier sans voix: “Jetez le chat celui-là!”

‘Survivors 2020’ a lancé jeudi 20 une nouvelle édition. Le casting en a surpris plus d’un, car beaucoup de participants n’ont pas une longue carrière à la télévision. Cependant, l’un de ces visages moins connus a fini par être l’un des protagonistes de la nuit. Voici Yiya del Guillén, que nous avons vu dans «Un prince pour trois princesses» et qui s’est proclamé la personne qui est venue “faire chier les gens”.

Yiya del Guillén, dans «Survivors»

Sur les photos promotionnelles de l’édition, le look de Yiya est apparu totalement changé pour le programme avec lequel nous l’avons rencontrée. Du pin up, c’est arrivé dans le style afro, ce qui a surpris le public. Cependant, plus surpris nous a laissé au Gala 1, les spectateurs et Jorge Javier Vázquez lui-même, car il a découvert que ce qu’il porte est une perruque et qu’il est complètement rasé.

Jorge Javier ne pouvait pas croire ce qu’il voyait. “Ah, mais qu’est-ce que c’est! Remettez-le, remettez-le“la présentatrice a crié quand la jeune femme a enlevé sa perruque. Elle ne pouvait pas arrêter de rire:” Est-ce que je tombe à nouveau amoureux? “, elle a exprimé en riant.” C’est la même chose, jette ce chat “, a finalement demandé Vázquez, dans une bande dessinée. scène qui s’est terminée avec José Antonio Avilés avec la perruque.

“Pisse les gens”

Dans chaque édition, il y a un méchant ou un méchant et il semble que ce sera Yiya, quelque chose qu’elle a elle-même avoué. La jeune femme s’est montrée avec un caractère très belliqueux, notamment avec Fani Carbajo et Rocío Flores. Avec le second, qui a joué dans les moments les plus forts et qui a consacré les mots les plus durs. “Visage de peída” ou “visage de merde odorante” sont quelques-unes des perles qui ont laissé sa bouche contre la fille d’Antonio David Flores et de Rocío Carrasco.

