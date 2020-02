Yl Kylie Jenner et Travis Scott prennent un adorable selfie avec leur fille Stormi

Travis Scott, Kylie Jenner

L’ancien couple et la fillette de deux ans ont eu une soirée familiale divertissante dans un parc et un centre commercial de Los Angeles.

Kylie Jenner et Travis Scott ont pris un adorable selfie avec Stormi, 2 ans. Il semblait que la famille s’amusait beaucoup, puis s’est arrêtée pour prendre une glace.

Stormi Webster, 2 ans, a passé la meilleure journée de son histoire! Ses parents, Kylie Jenner, 22 ans, et Travis Scott, 27 ans, se sont réunis pour emmener leur fille au terrain de sport High Sports de Woodland Hills, en Californie, le dimanche 23 février, rapporte TMZ.com.

Le trio a été vu traversant l’endroit coloré et, en un instant, s’est arrêté pour prendre une photo. On pouvait voir Kylie s’approcher de Travis, qui tenait confortablement Stormi dans ses bras, tout en prenant un selfie familial. L’endroit avait l’air plutôt vide sur les photos obtenues, car le groupe était dans une zone VIP du Sky High Sports.

Plus tard, ils se sont arrêtés pour obtenir des bonbons d’Afters Ice Cream. Stormi était si mignonne en marchant derrière maman Kylie dans un costume bleu turquoise avec ses cheveux en chignon comme maman. La journée semblait être un après-midi plein de plaisir, car ils ont également apprécié la musique live au centre commercial.

Kylie et Travis font un travail absolument incroyable pour élever Stormi, bien qu’ils ne soient pas ensemble romantiquement. Le rappeur était en charge de la deuxième fête d’anniversaire épique de Stormi plus tôt ce mois-ci, et c’est la main d’un père pour Stormi à chaque pas. «Nous avons une excellente relation. Nous sommes comme les meilleurs amis », a déclaré Kylie à propos de son ex dans une interview en février avec Harpers‘ Bazaar.

