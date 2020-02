Ylenia explose contre Mila Ximénez pour “faux” et elle continue sur le plateau entre les insultes

José Antonio Avilés est devenu candidat à «Survivors 2020», mais il est également l’un des collaborateurs de «Viva la vida», où il partage un set avec Ylenia. Précisément à son sujet, ils parlaient dans «Save Me» lorsque Lydia Lozano a commenté que parfois, dans leur programme, ils ne prennent pas au sérieux les informations que le journaliste porte. Ylenia a défendu son partenaire en disant qu’ils lui donnent de la canne, mais que pour eux “ce n’est pas un bouffon“et, au fur et à mesure que la discussion entre les deux se développait, elle a commencé à changer davantage, en arrivant directement à l’incroyable Lydia:”Et ils ne se moquent pas de toi ici tous les jours? Qu’est ce que tu me dis“.

Ylenia et Mila Ximénez se disputent sur le tournage de «Save me»

Mila Ximénez a ensuite défendu son programme, faisant exploser une lutte acharnée entre eux. “Vous avez mis José Antonio à la réunion pour accoucher»Claqua Mila. Ylenia, hors d’elle pour avoir défendu sa vérité, commença à lui reprocher une voix criante:« Qu’est-ce que j’ai donné naissance à José Antonio? Alors tu vas jouer Mila? Comme tu es faux, tante“a-t-il répondu. Les accusations entre les deux ont commencé à se chevaucher, et on peut dire qu’il a fini par assembler celui de San Quentin.

Cependant, devant lequel il a été vu venir, Mila a décidé de continuer sur le plateau. “A ce stade de ma vie Je ne vais pas avoir de conflit avec elle parce que je n’en ai pas envie, J’ai déjà mon cul ‘pelao’ “, a-t-il répondu à Paz Padilla, expliquant pourquoi il partait.” Je n’ai toujours pas de pelao “, a répondu Ylenia en se moquant, une que le journaliste de” Save me “a ignorée.

La touche finale de Mila

Cependant, Mila a rectifié et oui, elle voulait avoir quelques mots avant de partir. “Ne me cherchez pas, je ne veux pas d’affrontements. Je vous vois un peu nerveux, comme vous dites, alors détendez-vous”, avertit-il déjà hors de l’avion. Sans avoir encore coupé le micro, on a entendu dire si bas: “Ce sera connard …“, laissant un climat assez tendu sur le plateau.

