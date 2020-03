Ylenia Padilla, critique du féminisme qui “exclut” une partie des femmes

En cette première semaine de mars a lieu la Journée internationale de la femme et l’influence et l’importance de cette fête dans tous les coins du monde, y compris la télévision, se reflètent déjà. Dans le programme «Save Me» du 4 mars, a eu lieu la section «Avec M de Mujer», une partie de l’espace géré par Geles Hornedo où il apporte son regard féministe et met les comportements de micromachisme qui se posent dans certains des commentaires des collaborateurs du programme sous la loupe.

Ylenia Padilla dans ‘Save Me’

Ylenia fait partie des Tertulliens qui font partie de cette section depuis qu’elle a été considérée comme une défenseure du féminisme. Cependant, il a toujours été très jugé et de nombreux spectateurs l’ont qualifié de “colle féministe”. Il n’est donc pas surprenant que la collaboratrice ait vivement critiqué le mouvement pour ses positions “exclusives”: “Il y a des femmes qui croient que le concept qu’elles ont du féminisme est le seul qui existe et exclure ceux qui ne pensent pas que leur concept est correct“, a déclaré le Tertullien.

Celui qui était le protagoniste de “ Gandía Shore ” a demandé à ses camarades de classe qui étaient les personnes derrière le manifeste 8M, à la surprise de tous, l’expert en féminisme, Geles Hornedo n’était pas au courant de la réponse. De toute façon, le talk-show «Save me» a clairement fait part de son désaccord avec le manifeste: “Ils mettent des choses qui font que les femmes se sentent exclues et non identifiées”, a critiqué la chanteuse, dont la contribution a été très applaudie par le public qui était sur le plateau.

“L’erreur est de lier le féminisme à une fête”

“Nous ne devons pas affronter les femmes rien que cette semaine …”, a tenté d’arrêter un peu Hornedo considérant que ce sera bientôt la Journée internationale de la femme. Cependant, Padilla a poursuivi son discours et a fait valoir qu’il trouvait intéressant pour les femmes de discuter de certaines questions avec lesquelles il n’était pas d’accord. “La plus grosse erreur est de lier le féminisme à une fête, à une manière de comprendre la société ou l’économie. C’est une grosse erreur “, conclut l’ancien candidat” GH Duo “.

