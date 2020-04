YNW Melly a refusé la libération de prison

YNW Melly restera derrière les barreaux.

Un juge a rejeté la demande du rappeur de sortir en attendant son procès pour double meurtre, malgré des tests positifs pour le coronavirus.

Selon TMZ, Melly restera à la prison du comté de Broward en Floride après que son avocat, Bradford Cohen, a déposé une requête d’urgence en libération restreinte affirmant que son client éprouvait des symptômes tels que des frissons sévères, une respiration difficile, des maux de tête et des courbatures.

Melly aurait perdu du poids et craint pour sa vie après avoir contracté le virus mortel COVID-19. Son équipe affirme que la prison du comté de Broward ne dispose pas des ressources nécessaires pour faire face à la pandémie. Pour aggraver les choses, Melly partage une cellule avec un autre détenu qui a également COVID-19.

Son avocat a demandé au juge de libérer Melly en résidence surveillée afin qu’il puisse être soigné dans un établissement médical à ses frais. Le juge a déclaré que si Melly avait besoin d’un traitement médical spécial en prison, il pouvait le demander au bureau du shérif de Broward.

Le hitmaker «Murder On My Mind» est derrière les barreaux depuis février 2019 dans l’attente de son procès pour son double meurtre. Il a été inculpé de deux chefs de meurtre au premier degré résultant de la fusillade d’octobre 2018 de ses amis, Anthony Williams et Christopher Thomas Jr.

Les familles des victimes présumées de Melly se sont prononcées et se sont opposées à la demande de libération du rappeur, affirmant qu’il pourrait constituer une menace potentielle pour elles et pour d’autres témoins.

Aime

0