YNW Melly annonce le remix “Suicidal” de Juice WRLD

Lorsque le rappeur de Floride incarcéré YNW Melly a partagé un message énigmatique sur les réseaux sociaux avec la date de ce vendredi mise en évidence, les spéculations ont commencé à augmenter sur ce que l’artiste d’enregistrement avait prévu pour ses fans. Bien qu’il n’ait pas été acquitté de ses accusations de double meurtre, les partisans du jeune homme de 20 ans pensaient qu’il sortirait de prison cette semaine. Malheureusement, cela ne semble pas être le cas, car Melly vient de partager ce qui se passe réellement le 13 mars.

Présentant la pochette de sa prochaine sortie musicale, YNW Melly a dit au monde qu’il abandonnerait le remix “Suicidal” dans quelques jours. Le remix comportera un vers posthume de Juice WRLD, qui n’est que la deuxième instance où nous entendons le regretté rappeur de Chicago sur une nouvelle chanson. L’œuvre montre des versions animées des deux rappeurs, Melly tenant un serpent autour de son cou comme s’il s’agissait d’un nœud coulant.

“Suicidal” est l’une des chansons les plus populaires de l’ouvrage le plus récent de YNW Melly. Melly Vs. Melvin a été libéré l’an dernier des barreaux.

À ce stade, le jeune homme de 20 ans risque toujours d’être condamné à la peine de mort pour le meurtre présumé de deux de ses amis. Nous vous tiendrons au courant de toute mise à jour dans son cas.

