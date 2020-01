Yo Gotti et Roc Nation menacés de poursuivre le Mississippi pour des conditions de détention “inhumaines”

Le rappeur aurait écrit une lettre au gouverneur.



Il y a eu un afflux de décès de détenus dans les prisons du Mississippi, appelant les défenseurs de la réforme pénitentiaire à s’enquérir des conditions derrière les barreaux. Certaines personnes ont allégué que les détenus vivent dans des conditions inhumaines, tandis que les élus déclarent que ce sont les comportements violents des détenus qui entraînent la mort.

Dimitrios Kambouris / Personnel / .

Il y a eu une poignée de célébrités qui se sont adressées aux médias sociaux pour parler de ce qu’elles considèrent comme une crise dans les prisons américaines, mais Yo Gotti peut engager des poursuites judiciaires si nécessaire. Le hitmaker “Rake It Up” aurait écrit une lettre au gouverneur du Mississippi, Phil Bryant, pour lui dire si l’État ne prenait pas les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des détenus, alors, avec Roc Nation, il intenterait une action en justice. Il cite que les conditions sont en violation du huitième amendement concernant les châtiments cruels et inhabituels.

Selon TMZ, ce qui a déclenché Gotti, ce sont les nouvelles de deux décès survenus dans une prison connue sous le nom de Parchman Farm, non loin de la ville natale du rappeur de Memphis, Tennessee. Le journal affirme que la lettre de Gotti dit que les détenus sont “contraints de vivre dans la misère, avec des rats qui rampent sur eux alors qu’ils dorment sur le sol, se voyant même refuser un matelas pour un lit bébé”.

Complex a reçu une déclaration de Gotti concernant la controverse qui se lit comme suit: “Les conditions dans les prisons gérées par le département des services correctionnels du Mississippi sont absolument inhumaines et inconstitutionnelles. Voir cela se produire si près de ma ville natale de Memphis est vraiment dévastateur. C’est pourquoi nous ” appelant à nouveau les chefs d’État du Mississippi à prendre des mesures immédiates et à remédier à ce problème. S’ils ne corrigent pas le problème, nous sommes prêts à intenter une action en justice pour soulager les personnes incarcérées et leurs familles. “

.