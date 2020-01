Yolanda Andrade, détails de sa relation avec une ancienne participante de La Academia

Yolanda Andrade, détails de sa relation avec une ancienne participante de l’Académie | Instagram

Un ancien élève de “The Academic “ était un couple de Yolanda Andrade, le chauffeur parle de la relation qu’elle avait avec l’ancien universitaire.

Andrade est une femme qui travaille depuis des années et grâce à ses efforts et à son talent, elle a réussi à avoir un statut et probablement de très bonnes économies qui frappent n’importe qui si vous le voyez de ce point de vue.

Grâce à vos bonnes relations avec les entrepreneurs et autres célébrités, Yolanda Vous pouvez effectuer certaines actions qui pour d’autres personnes seraient pratiquement inaccessibles.

Un exemple serait de pouvoir promettre la sortie d’un disque pour votre partenaire et promouvoir sa carrière, ce sont des choses que Yolanda a promis à son ancien partenaire.

Des sources proches du conducteur disent que toute l’année 2015 elle a maintenu une relation avec un participant de l’Académie Melissa Barrera, qui précisément à ce moment de sa vie traversait une mauvaise période de sa vie.

De plus, selon la version de sources proches de Yolanda, il est dit que le Présentateur Mojoe il a utilisé ses influences et son pouvoir au sein d’une importante chaîne de télévision pour promouvoir la carrière artistique de la région dans l’entreprise, en échange de son devenir votre partenaire sentimental.

En plus de cela, Yolanda a tellement fait appel à Melissa qu’elle a même proposé de le payer pour la production d’un disque, tout en essayant d’en faire un espace dans la programmation de Bandamax.

Cependant, il est dit que le ancien élève de l’Académie a commencé à sortir avec le batteur de son propre groupe, ce que Andrade n’aimait pas du tout et c’est alors que sa relation a commencé à casser même Yolanda a menacé Melissa de saboter sa carrière (car elle avait beaucoup aidé à l’élever).

Pour cette raison, Melissa a décidé de voyager États Unis où il a commencé à travailler en devenant une figure importante grâce à sa figure et son talent, il n’a finalement pas eu besoin des influences de Yolanda.

.