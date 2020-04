– Yolanda Andrade envoie un message à Verónica Castro au sujet de la mort de sa mère

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Le 23 avril, il est décédé à 85 ans Doña Socorro Castro Alvamère de Veronica Castro, alors les amis et collègues de l’actrice se sont exprimés sur les réseaux pour envoyer leurs condoléances.

Cependant, l’un des messages qui a surpris, était celui qui Yolanda Andrade l’a envoyé au célèbre à l’occasion de la mort malheureuse.

Andrade, qui, il y a quelques mois, a joué dans une forte controverse à côté de Castro, n’a pas pu laisser passer la mort de la mère dont il a dit qu’il avait eu une relation amoureuse dans le passé et a donné des détails sur son roman présumé.

L’animatrice de télévision s’est tournée vers son compte Instagram pour publier une vidéo émotionnelle avec laquelle elle se souvenait de Mme Socorro, qu’elle a accompagnée d’un message qui divisait les opinions des utilisateurs.

«Comme le dit Verónica, nous avons pris un peu d’avance sur nous-mêmes. Famille Sáinz Castro. Que Dieu nous bénisse tous », a écrit l’actrice de 48 ans.

Dans la vidéo, la mère de l’actrice de 67 ans peut être vue en train d’ouvrir une boîte avec des papillons tandis que Vero explique qu’ils sont vivants et rit de la réaction surprise de sa mère.

Certains utilisateurs ont assuré que la vidéo familiale intime partagée par Andrade était opportuniste de sa part, après les récents problèmes des deux célébrités en 2019 et les déclarations de Yolanda à propos de Castro.

D’un autre côté, il y avait des utilisateurs qui ont pris le geste de l’actrice comme un moyen de laisser les problèmes derrière quand la vie vous met dans des situations malheureuses où il n’y a pas de place pour de mauvaises intentions.

“Des moments pour s’excuser, quoi qu’il en soit. Très bien, Yolanda »,« Merci et l’amour est dans votre cœur »,« Lorsque vous dites au revoir à un être cher, toutes les condoléances sont les bienvenues, peu importe qui vient », ont été les commentaires positifs d’Andrade.

C’est en décembre dernier que Yolanda a tenté d’arranger les choses avec l’actrice en lui envoyant un message.

La conductrice a déclaré devant divers médias qu’elle souhaitait maintenir une relation de respect avec toutes les personnes avec lesquelles elle avait vécu dans le passé.

«Je voudrais être bien avec toutes les personnes avec qui j’ai été, presque toutes, je vais bien et nous sommes toujours amis, chacun a sa vie, je suis très respectueuse dans ce cas là, parce que nous étions Eh bien, je ne sais pas ce qui s’est passé “, a-t-il dit.



Andrade a également assuré avoir confessé sa relation avec la mère de Christian castroCela avait une origine et c’était parce que Veronica elle-même est venue nier qu’Andrade l’avait symboliquement épousée à l’étranger, alors que Yolanda n’avait initialement pas donné de noms.

Cependant, l’hôte de “Montse & Joe” a réitéré le désir que son collègue se rétracte après avoir annoncé sa retraite du milieu artistique.

«Pour mon amour et mon honnêteté, j’aurais dû me taire, mais mon ex parlait, c’est-à-dire qu’il n’a rien à voir avec ses trophées, ni sa carrière ou quoi que ce soit, d’ailleurs je suis le premier à lui dire et lui demander de revenir la télévision”.

Andrade a également déclaré que Veronica, en annonçant sa retraite, était destinée à provoquer la haine du public envers elle, car elle était le principal coupable de la décision de se retirer.

