Yolanda Andrade flirte avec Noelia sur Instagram. | Instagram

Yolanda Andrade fait de nouveau bouger au milieu du spectacle; cette fois, pour flirter avec la belle Noelia dans les réseaux sociaux complets.

Instagram a été le témoin du flirt du célèbre chef d’orchestre avec la belle chanteuse, Andrade lui a confié un petit visage au cœur «amoureux» dans la publication de la blonde; Noelia a dit “belle” et a essayé de suivre la conversation.

Bisous Bella … Comment voyez-vous? Ici sur le talon, arrivant au bureau, l’interprète de Dame a répondu à une raison pour le visage de Yolanda Andrade.

Dans l’image, Noelia a l’air assez audacieuse avec un pantalon déchiré et un chemisier totalement transparent; En plus d’une pose qui rend fou tout le monde. La publication faite il y a trois jours compte plus de 21 000 likes et compliments sans fin, coeurs, baisers, etc. pour la chanteuse et femme d’affaires.

La chanteuse portoricaine se caractérise par avoir une grande voix et un corps spectaculaire et surtout pour le montrer parce qu’elle aime partager ce type de publications

Transparences, net, coupes et un look extrêmement espiègle sont ce qui va de pair avec l’interprète, car leurs costumes sont souvent accompagnés de ces éléments.

Les publications que partage Noelia commencent à se remplir de likes dans les secondes qui suivent leur publication, et non seulement cela, mais elles atteignent des quantités stratosphériques de “j’aime” ou de “reproductions” lorsqu’elles sont venues publier des vidéos.

