Yolanda Andrade ne sera pas au mariage de Montserrat Oliver et révèle la raison inhabituelle

Le chauffeur Yolanda Andrade a révélé les raisons pour lesquelles il n’assisterait pas au mariage de son grand ami Montserrat Oliver.

Les pilotes, qui partagent actuellement l’espace du programme “Montse & Joe“Ils entretiennent une amitié étroite depuis plusieurs années et bien que chacun ait suivi un chemin différent, cela n’a pas modifié le grand amour qu’elle ressent l’un pour l’autre.

Cependant, récemment, le conducteur, Andrade Elle a révélé qu’elle ne sera pas présente au mariage de son amie. Est-ce que cela mettra à l’épreuve l’amitié entre eux?

Dans une récente interview, le conducteur Sinaloense a déclaré que la raison pour laquelle il ne fera pas partie des invités du grand événement est qu’il “n’aime pas les mariages!”

Cette révélation a surpris tout le monde depuis même leur propre conducteur Elle avait révélé qu’elle serait l’organisatrice de l’événement et a même indiqué qu’elle serait en charge de la liste des invités.

Cependant, il semble maintenant se rétracter et révéler la raison inhabituelle pour laquelle elle ne sera pas témoin du bonheur de son amie en rejoignant le modèle d’origine slovaque.

Il a également dit que s’il assisterait, ce serait parce qu’il se sent engagé envers son ami, Montse pas parce qu’au fond il veut y aller, car il n’aime pas ce genre d’événement.

Je suis choqué par les mariages, je devrais sortir du pur engagement. »

De plus, le conducteur Il a laissé entendre que sa présence pourrait porter malheur au couple, qui lors des mariages auxquels ils ont assisté à d’autres occasions finit par se séparer.

Je suis un oiseau de mauvais augure. À chaque mariage, j’ai divorcé. »

Cependant, la présentatrice de télévision a déclaré que bien qu’elle n’ait pas l’intention d’y assister, elle a déjà le cadeau pour son amie et est une “boîte à outils” comme conducteur Il aime beaucoup faire du travail manuel.

Il convient de mentionner que l’histoire du modèle et Montserrat Oliver Cela a commencé il y a cinq ans, donc en janvier dernier, le couple a décidé de sceller leur relation avec une bague de fiançailles qui a donné le même chauffeur au modèle et a également photographié, Yaya Kosikova.

Le ranch partagé par le couple à San Antonio, Texas, a été témoin de cette demande par Oliver qui à travers une déclaration a exprimé l’amour qu’il ressent pour le modèle.

Je crois à l’amour en général. C’est très père que nous avons tous les deux fait cette démonstration d’amour en nous engageant. Cela semble plus formel et, même si je pense que vous n’avez pas besoin de papier, c’est très agréable de donner un symbole d’amour comme une bague de fiançailles “, a-t-elle écrit dans un communiqué.

