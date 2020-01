Yolanda Andrade réagit à l’engagement de Montserrat Oliver | Instagram

Yolanda Andrade il a de nouveau prononcé le cœur brisé et apparemment la cause est maintenant Montserrat Oliver qui était votre partenaire il y a quelques années.

La réaction inattendue de Yolanda C’est arrivé après que le conducteur Montserrat Oliver annoncez votre récent engagement envers votre partenaire actuel Yaya Kosikova.

Le couple romantique a décidé de franchir une nouvelle étape dans leur relation et de dire oui après cinq ans de relation, Montserrat et Oui oui Ils ont annoncé leur engagement en quelques heures.

Cependant, l’ex-petite amie de Montserratle présentateur Yolanda Andrade avec qui il partage la conduite du programme “Montse & Joe” d’Unicable.

Maintenant, la controverse Pilote Sinaloa Il a déclaré après avoir appris cette nouvelle: “Ce que nous sommes est le véritable amour”, a-t-il déclaré.

La réponse du conducteur Il a donné de quoi parler, car ils auraient toujours tous les deux une relation amicale après leur temps ensemble.

Quelques heures après l’annonce du grand événement, le conducteur a révélé son opinion aux médias qui n’ont pas manqué l’occasion de connaître les impressions de la sinaloense À propos du sujet.

L’amour se transforme, bien sûr, avec le temps, c’est la belle chose, quand il y a un véritable amour qui se transforme, et dans ce cas, non seulement être dans les bons et les mauvais moments … et je crois que Montserrat et moi sommes très chanceux de nous être rencontrés, de nous avoir et de toujours nous soutenir. “

De plus, le conducteur il se souvenait des premiers moments que les deux ont vécu ensemble ainsi que du début de leur romance, dont les détails les ont révélés il y a peu de temps où il a même révélé être la première femme à s’embrasser Montserrat Oliver.

Alors maintenant, au bord de Oliver commencer une nouvelle étape avec une autre personne, Andrade Il a expliqué quels étaient ses souhaits pour son ancien partenaire:

Il sait déjà que je lui souhaite toujours, que son bonheur est mon bonheur, qu’il va toujours bien. “

Yolanda a révélé qu’il assisterait au mariage du conducteur; Votre ami et collègue.

Andrade Il a souligné que son amitié est avant tout la chose la plus importante, et il a partagé sur les réseaux sociaux qu’il est en charge de la liste des invités de ce lien.

Montserrat Oliver et son partenaire Yaya Kosikova, La mannequin et photographe slovaque a annoncé son engagement le mardi 21 janvier, toutes deux décident d’entreprendre cette nouvelle étape après cinq ans de relation.

La couple Oui aux États-Unis dans un ranch à San Antonio, Texas.

.