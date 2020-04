Yolanda Andrade se souvient d’Olga Breenskin, elle a été témoin de la relation avec Verónica Castro | Instagram

Le chauffeur Yolanda Andrade Répond avec force aux arguments de Olga Breenskin, qui a récemment donné une interview dans laquelle il a parlé Veronica Castro.

L’irrévérencieux Andrade Il a souligné que le violoniste connaissait très bien la vérité, alors il l’a invitée à communiquer avec elle pour parler et à ne pas lui envoyer les messages à la télévision.

Le présentateur a réagi très bouleversé en faisant Olga que la première exigence d’être chrétienne n’est pas de mentir, car elle a été l’un des témoins qui ont vécu étroitement la relation des deux.

C’était par le Gustavo Adolfo Infante où Sinaloa, Andrade, a-t-elle répondu en assurant à tout le monde qu’elle n’avait jamais menti sur la relation qui existait à l’époque avec l’actrice, chanteuse et animatrice Veronica Castro.

La réponse du chauffeur de l’ancien pilote Mojoe et le programme court “Conséquences avec Joe“Il n’a pas attendu l’espace qu’il avait dans le programme Olga Breenskin dans lequel il a défendu Veronica Castro.

Dans une récente interview avec le violoniste, Olga Breeskin le thème de l’amitié de plusieurs années avec Veronica Castro, C’est pourquoi il a souligné qu’il n’était pas d’accord avec le scandale qui a éclaté en 2019 en raison de la relation présumée entre l’actrice et Yolanda Andrade, qui prétend avoir symboliquement épousé la célèbre actrice d’Amsterdam.

Olga Breenskin Elle a demandé le respect de sa camarade, qui l’a remerciée de l’avoir défendue.

Camarade, merci de me défendre, je ne savais pas que vous étiez dans ce bordel, auquel il a répondu, je n’étais pas camarade, ils m’ont mis.

L’artiste du violon envoyé un message fort à Yolanda Andrade.

Laissez-la tranquille parce que Mme Verónica Castro mérite votre respect Yolandita et le respect de nous tous, donc l’ex-vedette a demandé qu’elle soit calme, car l’actrice est une femme avec des petits-enfants, une mère malade et il est important qu’elle lui soit donnée sa place, qu’elle a gagné, a-t-elle conclu.

Donc, avant ces commentaires, la réponse du chauffeur a été immédiate et elle a répondu

Olga, si tu dis tellement que tu es une chrétienne et tout, Dieu n’aime pas les mensonges, tu as vécu, vécu avec nous, a-t-il souligné.

La sinaloense elle a fait valoir très sûr dans son message que la danseuse et violoniste a été témoin de sa relation avec La Vero, alors il mentait.

D’autre part, l’hôte du programme De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante, Il a souligné après la réponse du présentateur qu’il connaissait très bien le Sinaloense, qui se démarque pour être très direct et après avoir traîné un passé orageux, est une personne qui a toujours respecté les “grands” aime ” de sa vie, en l’occurrence avec l’actrice comme il l’a tant assuré.

Le conducteur confirme également avoir vu des photos qui seraient la preuve de la prétendue relation entre Andrade y Veronica Castro.

Cela pourrait vous intéresser L’ex-amour de Yolanda Andrade réagit à une relation présumée avec Verónica Castro

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Vous pouvez également lire Yolanda Andrade ne sera pas au mariage de Montserrat Oliver et révèle la raison inhabituelle

.