Yolanda Ramos devient Daenerys Targaryen pour donner une touche d’attention aux “seigneurs”

Yolanda Ramos est l’une des comédiennes et actrices les plus polyvalentes de la scène audiovisuelle espagnole et il l’a démontré une fois de plus dans une publicité pour Badoo, un réseau social pour rencontrer de nouvelles personnes via Internet. Sur place, le concurrent de “ MasterChef Celebrity 4 ” prend la place de Daenerys Targaryen (qui donne vie à Emilia Clarke), l’un des personnages les plus emblématiques du populaire “ Game of Thrones ”. Ramos est défini comme “gardien d’œufs” et “dragon mamasita”.

Yolanda Ramos, très en colère pour réclamer un message important, à Badoo

Avec Jon “Nevadito”, la reine dragon ibérique entre en scène pour occuper le trône de fer et envoyer un message important aux utilisateurs de la plateforme de rencontres et à la société dans son ensemble. Plus précisément Le message de Ramos est adressé aux «seigneurs» et aux propos offensants et désobligeants qu’ils font après leurs rendez-vous avec les femmes, à ceux qui frappent, dans certains cas, laids et gras.

L’humoriste Elle est particulièrement contrariée par ceux qui vivent dans le “royaume des coins”, car il considère qu’ils ne lui facilitent pas les choses, puisqu’il “les baise” pour être gouverné par une femme: “Ils viennent toucher ma chatte noire”. Ramos lit sur place une série de commentaires très blessants que divers hommes ont déversés sur le réseau après leurs rendez-vous ratés avec des femmes. Quelques messages qui ne font aucune grâce à la reine dragon, “Daninis Taljarien”, qui se définit comme “une référence féministe” désireuse de dire quelque chose de très important.

“Maison pour penser”

“Aimeriez-vous que ces commentaires soient faits à vos grands-mères, vos mères, vos filles?”, Demande Ramos à tous ces hommes qui laissent ce type de commentaire sur Internet. Elle-même a la réponse: “Non, parce que la haine ne fait pas vraiment drôle”. Après cette justification importante et nécessaire, dans laquelle l’humoriste demande respect et empathie, elle exhorte ceux qui envoient ces messages nuisibles à “rentrer chez eux pour réfléchir”.

.