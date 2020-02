Yoli Claramonte (‘GH 15’) souffre d’un accident de la circulation gênant: “J’ai un bus cassé”

Yoli Claramonte était un concurrent de «GH 15» et, Bien qu’il y ait quelques années depuis son concours, c’est un visage qui a réapparu aux informations télévisées depuis qu’il a créé sa chaîne sur le site Web de Mediaset. Là, il parle de sa relation houleuse avec Jonathan ou raconte comment il a appris qu’elle était enceinte pour la deuxième fois. De plus, beaucoup s’en sont souvenus à l’été 2019 lorsqu’elle a été accusée d’acheter des vêtements chinois et de les vendre comme s’il s’agissait de sa propre collection.

Yoli, tout en racontant son accident

Maintenant, Yoli ajoute une nouvelle aversion à sa vie et lui a raconté ses histoires sur son Instagram. L’ancienne candidate s’est adressée à ses partisans avec angoisse pour lui dire qu’elle a subi un accident de la circulation: “J’ai eu un coup avec la voiture” qui l’a laissée “éclatée”. Cependant, même si c’était une grande frayeur, il était heureux de savoir que cela aurait pu être pire.

“Heureusement, il ne s’est rien passé. Cela laissait juste la fille à l’école “, explique Claramonte, heureux que l’accident ne se soit pas produit quelques instants auparavant, alors que sa fille était encore dans le véhicule. “Une voiture a sauté un feu et celle devant elle s’est arrêtée et je l’ai mangée”, raconte-t-il encore avec effroi dans son corps.

“Quelle grâce!”

Bien que la vidéo lui montre déjà qu’il n’était apparemment pas dans un état grave, il voulait tout de même préciser: “Heureusement, je vais bien mais quelle grâce! L’argent que je vais laisser pour réparer la voiture …“Cependant, il ne voulait pas se démotiver et trouver le côté positif de ce qui s’est passé:” Eh bien, les choses arrivent pour une raison, heureusement, je vais bien et c’est tout. “

