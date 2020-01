‘You’ Saison 3: Renouvellement officiellement confirmé et ce que nous savons jusqu’à présent

Après une autre excellente saison de You, il n’est pas surprenant que Netflix ait officiellement renouvelé la série pour une troisième saison! Nous pourrions voir la troisième saison arriver à un moment donné en 2020 ou 2021. Nous garderons une trace de toutes les informations que vous voudrez savoir sur la troisième saison de You, y compris l’état de la production, les actualités du casting, les bandes-annonces et surtout la date de sortie de Netflix.

En moins d’un mois, Netflix a confirmé son engagement envers vous, en renouvelant le drame psychologique et criminel populaire pour une troisième saison.

La deuxième saison a vu un changement de décor pour Joe, passant de la Big Apple qu’est New York à la Golden Coast de Los Angeles. Changer son nom en «Will» n’a pas fallu longtemps avant l’arrivée de sa nouvelle muse, Love Quinn. Malgré sa détermination à changer sa façon meurtrière, naturellement, les gens semblaient juste mourir autour de Joe. Une finale culminante a laissé les fans en vouloir plus, et heureusement, Netflix fournira les marchandises à terme.

À quoi s’attendre de la saison 3 de You

* D’énormes spoilers pour la saison 2 *

La deuxième saison a vu une énorme tournure à la fin du neuvième épisode quand il a été révélé que Love Quinn avait assassiné Delilah. Joe était sorti Joe’d by Love quand elle a révélé qu’elle le suivait et connaissait ses pitreries depuis le début, mais qu’il l’aimait tout de même. Elle a également révélé avoir encadré son frère, Quarante, et tué son amant quand ils étaient adolescents.

Quarante, ignorant les actions de sa sœur, ont tenté de la protéger de Joe mais ont finalement conduit à sa mort. Tentant d’exécuter Joe, Quarante a été tué par balle par l’officier Vasquez, qui avait suivi la sœur de Delilah à Anavrin. Avec la tentative de meurtre de Forty et l’argent du Quinn, Joe a été rayé de la liste des suspects pour la mort de Henderson.

Déménageant dans une maison en banlieue avec un amour très enceinte, la troisième saison est mise en place lorsque Joe laisse entendre que sa nouvelle muse sera son voisin.

L’acteur principal, Penn Badgley, a déclaré que Joe chercherait à récupérer ce qui lui avait été enlevé dans son enfance.

En parlant à Entertainment Tonight de la prochaine étape de la série (vidéo intégrée ci-dessous), il suggère officieusement qu’une troisième saison est en route.

Avec les livres se terminant à deux, une troisième saison verra le plus grand saut encore loin du matériel source. Le livre de Caroline Kepnes, Hidden Bodies, a été l’inspiration pour l’histoire de la deuxième saison, et malgré la série dissuadant de l’intrigue principale du livre, c’était toujours une mine d’informations sur les personnages. Le seul travail de Caroline Kepnes depuis cette sortie étant Providence, une histoire à part entière.

Que pouvons-nous attendre d’autre de la saison 3? Nous nous attendons à ce qu’il continue avec son amour accru de la violence qui est partiellement autorisé par la liberté de Netflix vis-à-vis des annonceurs. Nous attendons plus de grands camées comme Chris D’Elia qui a joué dans la saison 2.

Le showrunner Sera Gamble a déclaré qu’ils avaient des plans pour la saison 3 après avoir déclaré en janvier 2019: «Je dirai que nous avons une idée pour la saison trois qui est tellement excitante que les gens en parlent dans le [writer’s] chambre tous les jours. “

Avez-vous été renouvelé pour la saison 3 sur Netflix?

Statut de renouvellement officiel: Renouvelé (dernière mise à jour: 14/01/2020)

Après avoir repris la production de Lifetime, Netflix est le seul décideur lorsqu’il s’agit de vous renouveler.

Heureusement, Netflix a livré et une troisième saison sera bientôt lancée!

Selon nos sources, la saison 3 de You est en “développement actif”, donc j’espère que le tournage commencera bientôt. Il indique également que Greg Berlanti et Sera Gamble resteront les showrunners pour la saison 3 et qu’il devrait être tourné en Californie.

Le renouvellement pour vous a été aidé par le montant d’argent que Netflix a gagné grâce aux allégements fiscaux en filmant en Californie. À moins que quelque chose ne change radicalement, il semble que Joe restera en Californie.

Dans la liste des crédits d’impôt, il indique que Horizon Scripted Television Inc demeure la société de production et qu’ils ont reçu 7,2 millions de dollars en crédits. Cependant, comme le souligne Deadline, «recevoir un crédit d’impôt ne garantit pas un renouvellement mais il contribue à en garantir un car il rend une série plus avantageuse financièrement.»

Quand la saison 3 de You sortira-t-elle sur Netflix?

La question la plus importante de toutes.

Quand pourrions-nous nous attendre à voir You season 3 sur Netflix?

Avec le renouvellement extrêmement rapide et le retour rapide pour la production de la deuxième saison, nous pouvons voir que vous revenez à Netflix dans Hiver 2020.

Vous attendez avec impatience une autre saison de vous? Faites le nous savoir dans les commentaires.