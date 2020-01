You Season 3 Renewed By Netflix as Story Relocates – / Film

Vous a trouvé une maison confortable à Netflix, comme Penn BadgleyLe romantique psychopathe s’installe en banlieue. Netflix vient de renouveler la saison 3 de You, avec Badgley et Victoria Pedretti retour prévu pour la saison de 10 épisodes, dont la première devrait débuter en 2021.

TVLine rapporte que Netflix vous a renouvelé pour une troisième saison, moins d’un mois après que la saison 2 a fait ses débuts sur Netflix pour des critiques élogieuses et une réception d’audience animée.

Co-créé par Sera Gamble et Greg Berlanti, la série de thrillers romantiques a d’abord fait ses débuts sur Lifetime à une réponse tiède, mais a été reprise par Netflix peu après que la chaîne de télévision ait annulé la série. Sur Netflix, You a trouvé une nouvelle vie, gagnant du buzz de bouche à oreille qui l’a rapidement propulsé pour devenir l’un des plus grands succès de la culture pop de 2018. Le battage médiatique s’est poursuivi en 2019 avec le début de la saison You, qui a été publiée par Netflix en décembre. et est rapidement devenu l’une des versions les plus populaires autoproclamées de Netflix de 2019, derrière Stranger Things 3, The Witcher, The Umbrella Academy et Dead to Me.

Gamble et Berlanti sont de retour en tant que producteurs exécutifs pour You saison 3, avec Gamble en tant que showrunner. Tout comme la deuxième saison, qui a vu le tueur en série basé à Brooklyn Joe (Badgley) déménager à Los Angeles, la troisième saison changera de lieu en banlieue alors qu’il commence une nouvelle vie avec sa dernière cible romantique Love (The Haunting of Hill House ” s Pedretti), qui se révèle être un match parfait pour Joe à plus d’un titre.

Gamble a confirmé que la troisième saison verra Joe essayer de s’adapter à sa vie en banlieue et avec son nouveau partenaire dans le crime, Love, dont Badgley a déclaré que Joe avait “peur de … à la fin”. “Ce ne sont pas des âmes sœurs”, Ajouta Badgley. “Fondamentalement, il est configuré pour la saison 3 d’une manière où ils seraient l’ennemi juré de l’autre.”

Gamble a ajouté que le nouvel environnement suburbain offrira également de nouveaux défis à Joe. “Nous déplacerions l’objectif pour une saison 3, parce que l’une des choses que nous aimons dans cette série est que Joe plonge dans un aquarium différent chaque saison … Culturellement, il va dans un endroit totalement différent. Et ses problèmes sont totalement différents dans la saison 3. »

