‘Young and the Restless’ et ‘Bold and the Beautiful’ sont en pause

Lorsque le coronavirus a frappé les États-Unis, la vie telle que vous la connaissiez a changé presque du jour au lendemain. Non seulement vous êtes probablement coincé à la maison en essayant de trouver comment remplir votre temps, mais l’un des passe-temps américains s’est également retrouvé en suspens. Avant que les émissions de télévision ne puissent même terminer leurs saisons, beaucoup ont dû annuler la production des épisodes restants pour respecter les règles de distanciation sociale. Alors que les célébrités ont commencé à tester le coronavirus, cela s’est avéré être une décision intelligente.

Distanciation sociale pour les feuilletons

Le casting 2018 du Audacieux et du Beau | Cliff Lipson / CBS via .

Les mêmes règles s’appliquent aux savons, mais ils ont un tour dans leur manche que tous les spectacles n’ont pas. Deux savons de CBS, The Young & the Restless et The Bold & the Beautiful, sont tous deux en pause, rejoignant l’Hôpital général d’ABC en tant que derniers spectacles pour prendre cette décision. Cela a du sens, en particulier avec une star de The Young & the Restless testée positive peu de temps après. Voici ce que cela signifie pour les fans.

The Young & the Restless et The Bold & the Beautiful seront toujours diffusés

Étant donné que les feuilletons sont bien en avance et ont généralement un carnet de commandes de quatre à six semaines d’émissions filmées, les fans ne remarqueront pas de perturbation dans leur visionnage quotidien tant que le hiatus se termine avant que le carnet de commandes ne soit épuisé. Ce coussin est là pour une raison, et vous obtenez maintenant une utilisation parfaite pour lui.

Si le coussin est brûlé, il y aura une période de temps où les fans devront se passer de leur dose quotidienne de feuilleton. Jusqu’à ce que la production puisse redémarrer et que les épisodes puissent commencer à tourner, ces plages horaires seront probablement remplies de répétitions ou de quelque chose de nouveau. Il y a cependant de bonnes nouvelles si cela se produit.

Les choses tournent toujours en arrière-plan

Même si l’arriéré des épisodes s’épuise, la production peut reprendre plus vite qu’elle ne le ferait généralement car seul le tournage est en pause. Les écrivains et autres pièces de fond sont toujours en jeu. L’histoire continue très probablement d’être écrite, avec des modifications et des ajustements en cours pour la préparer pour les acteurs, qui peuvent même pratiquer leurs répliques depuis chez eux. De cette façon, tout peut reprendre le plus rapidement possible, même si cela signifie simplement qu’ils remplissent un nouveau carnet de commandes pour une autre fois.

Mais les fans n’ont pas à s’inquiéter. Les émissions ne sont pas annulées, elles sont juste en pause. The Bold and the Beautiful vient d’être renouvelé pour quatre années de plus, tandis que The Young & the Restless durera jusqu’à au moins 2022. Cela signifie que dès que les règles de distanciation sociale se relâcheront suffisamment pour que la production recommence, cela se fera.

Ce que disent les acteurs et actrices

Nous sommes actuellement en pause. Il y a plein de spectacles que nous avons déjà filmés. Prends soin de toi! #BoldandBeautiful

– Katherine Kelly Lang (@KatherineKellyL) 26 mars 2020

Lors d’une session de tweet en direct le 26 mars, l’actrice Katherine Kelly Lang a répondu à un fan pour lui assurer que l’émission continuerait. En plus de dire aux fans de rester en sécurité, elle a tweeté: «Nous sommes en pause pour le moment. Il y a beaucoup de spectacles que nous avons déjà filmés. »

The Bold and the Beautiful ont également monté une vidéo qui a été publiée sur Twitter. La vidéo a aidé les fans à se sentir connectés aux stars et a fait en sorte que les fans sachent que tout le monde était dans le même bateau. Vous pouvez voir la vidéo ici. Si vous êtes un fan de The Young & the Restless, ils ont aussi une vidéo pour vous, présentée ci-dessous.

Avancer

Espérons que le coronavirus appartiendra bientôt au passé et que tout le monde pourra reprendre sa vie en main. Peut-être même quelques leçons pourraient être apprises. Et j’espère que le temps passé loin de votre vie quotidienne normale vous aura donné le temps de rattraper votre liste de choses à faire, avec votre famille et vos amis, et votre lecture!