Young Chop arrêté pour conduite imprudente

Le jeune Chop a été arrêté à la suite de ses folles recherches pour trouver 21 Savage.

Selon des documents obtenus par XXL, le producteur de Chicago a été arrêté lundi 6 avril pour conduite imprudente dans le comté de Gwinnett en Géorgie.

L’arrestation a eu lieu après que Chop soit entré dans un Uber pour retrouver 21 Savage après leur échange houleux sur les réseaux sociaux. Tout en chevauchant la région d’Atlanta, des hommes armés se sont arrêtés du côté de Chop’s Uber et ont ouvert le feu sur lui. Le producteur a documenté le chaos sur Instagram Live, montrant le verre brisé de la voiture. Il a affirmé qu’il était indemne malgré la fusillade.

Chop, mieux connu pour avoir produit «I Don’t Like» du chef Keef, a engagé un Uber pour l’emmener dans un complexe d’appartements. En arrivant à la résidence, Chop est sorti du véhicule, seulement pour revenir et demander au chauffeur de le ramener chez lui. À un moment donné, il est sorti de l’Uber et s’est engagé dans une altercation verbale chauffée avec un homme non identifié au cours de laquelle Chop aurait brandi une arme de poing semi-automatique. Chop est retourné à l’Uber, qui a ensuite été suivi d’une berline noire roulant à grande vitesse.

Chop a récupéré son arme dans sa poche avant que la berline ne commence à tirer sur Chop’s Uber. Des balles ont frappé le panneau avant de la voiture, la porte arrière du conducteur, le panneau arrière du côté conducteur et ont brisé la vitre de la porte arrière côté conducteur.

La berline noire s’est enfuie et Chop a demandé à son chauffeur de poursuivre le véhicule, mais ils ont échoué. Chop a finalement été renvoyé chez lui. Il a demandé au chauffeur de ne pas informer la police et a proposé de payer les dommages à l’Uber.

Même après son arrestation, Chop a continué son comportement imprudent en ligne en tirant sur des rappeurs, notamment French Montana, Meek Mill et Drake. “Il est une houe aussi juste que le cul de salope Jr”, a-t-il dit à propos de Drake dans un post supprimé depuis.