Young Chop dévoile sa propre sex tape: rapport

Le producteur Young Chop aurait divulgué sa propre sex tape cette semaine sur Instagram, supprimant le post peu de temps après son téléchargement.



Que se passe-t-il avec Young Chop? Le producteur de renommée mondiale est responsable de certains des rythmes les plus fous que nous avons entendus au cours de la dernière décennie, y compris certains des bangers les plus populaires du chef Keef, mais il a eu recours à un imbécile sur les médias sociaux pour une attention rapide. Le beatmaker a admis avoir passé du temps dans un hôpital psychiatrique dans le passé, ce qui fait croire à certains fans qu’il est peut-être revenu à ses anciennes habitudes. Ce rapport n’influencera pas non plus ces critiques.

Comme l’ont noté les bonnes personnes sur Reddit, Young Chop aurait divulgué sa propre sex tape cette semaine, après une semaine de tentative de boeuf avec environ la moitié de l’industrie. Partageant une vidéo sans légende, les utilisateurs ont été choqués lorsqu’ils ont appuyé sur play sur le dernier téléchargement de Chop, qui lui a montré avec une femme tressée, se mettre au travail derrière elle.

Ce n’est que le dernier message rempli de pitreries concernant Young Chop, qui a demandé de la fumée avec 21 Savage, French Montana, Meek Mill, Diddy et d’innombrables autres. La vidéo a depuis été supprimée, mais elle est toujours disponible sur Reddit. Il y a de fortes chances qu’il y soit retiré trop tôt.

Que pensez-vous qui se passe avec Young Chop en ce moment? Pensez-vous qu’il puisse s’en remettre?

