Young Chop suggère que Meek Mill a été vif

Young Chop a vu son poste supprimé pour “intimidation” et il pense que Meek Mill est derrière.



Le jeune Chop le traverse en ce moment. Espérons que cet homme puisse obtenir de l’aide parce que, la semaine dernière, il a agi de sa poche en attaquant certains des artistes et hommes d’affaires les plus réputés du rap sur les réseaux sociaux. De Meek Mill à 21 Savage, Diddy à Jay-Z, et bien d’autres, le producteur est en train de se déchaîner sur Instagram.

L’exemple le plus récent de son comportement insensé continue ses problèmes avec Meek Mill, qu’il appelait auparavant un «effrayant n *** a».

Révélant que son premier message sur le rappeur de Philadelphie a été supprimé pour avoir enfreint les directives d’Instagram, Young Chop suggère que Meek Mill a signalé le message aux autorités des médias sociaux, le dénigrant ainsi.

“@meekmill you a bitch”, a écrit Chop comme légende.

Dans d’autres nouvelles liées à Young Chop, le producteur aurait divulgué sa propre sex tape sur Instagram plus tôt cette semaine, la supprimant peu de temps après, mais pas avant que les gens reçoivent la notification de publication.

Nous ne nous attendons pas à ce que ce soit la fin pour Young Chop et Meek Mill. Si Meek est intelligent, il s’abstiendra de commenter davantage à ce sujet car, avouons-le, il n’a pas besoin de se pencher à ce niveau.

Découvrez le dernier versement dans ce boeuf ci-dessous.

