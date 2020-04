«Young & Restless» pour ré-aérer Victor / Nikki Wedding au milieu de la fermeture du virus

The Young and the Restless se tourne vers l’ancien et mémorable pour l’aider à élargir son inventaire fini d’épisodes frais pendant l’arrêt de la pandémie de coronavirus.

Ce vendredi 3 avril, “Vous êtes invités à vous joindre à #YR pour le mariage de Victor et Nikki Newman”, a annoncé le soudeur de CBS jeudi sur Twitter. “Regardez leur premier” je fais “à notre heure régulière…. Et nous reprendrons là où nous nous étions arrêtés aujourd’hui dans l’épisode de lundi. »

Les noces notables en question ont été diffusées pour la première fois le 13 avril 1984, lorsque Moustache et Nikki ont échangé leurs vœux pour la toute première fois. (CBS n’a pas immédiatement répondu à l’enquête de TVLine si la diffusion d’un épisode «classique» serait hebdomadaire dans un avenir prévisible.)

Après tout, l’Hôpital général d’ABC plus tôt cette semaine a annoncé une telle stratégie: à partir de ce vendredi également (et qui devrait se poursuivre au moins le 22 mai), les acteurs de GH joueront à tour de rôle un ancien épisode, en commençant par un qui a été diffusé … il y a un an, le 3 avril 2019.

Le seul producteur d’ABC avait accumulé environ deux mois d’épisodes lors de la fermeture de la production, ce qui, avant ce mouvement des «vendredis flashback», s’est déroulé fin mai. Pendant ce temps, Y&R et The Bold and the Beautiful de CBS devraient voir leurs puits respectifs s’assécher début mai, tandis que NBC’s Days of Our Lives tire huit mois à l’avance, et a donc du produit frais à mettre sur les étagères jusqu’à la chute.

Avec la majorité du pays coincé à la maison, les quatre feuilletons restants de la journée voient leur audience monter en flèche. Au cours de la semaine du 23 mars, date à laquelle une grande partie des États-Unis a été mise en quarantaine, Y&R a atteint un sommet de 11 mois, GH et B&B ont publié leurs meilleurs chiffres en deux ans, et Days a tiré ses chiffres les plus solides en plus d’un an.