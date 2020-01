«Young & Restless» renouvelé pour 4 saisons supplémentaires chez CBS – «Y&R» Returns

Les jeunes et les agités de Days of Our Lives: nous verrons votre renouvellement d’une saison et nous vous élèverons trois.

Dans la foulée du ramassage officiel de Days à NBC, CBS a renouvelé son camarade Y&R pour quatre fois, quatre saisons de plus. L’accord de superproduction garantit que le feuilleton numéro 1 de la journée sera présent pendant (au moins) la saison télévisée 2023-24.

Il y a aussi de bonnes nouvelles pour les fans des autres feuilletons de CBS, The Bold and the Beautiful. Un initié de Eye a déclaré à TVLine que B&B est déjà au milieu d’un pacte de renouvellement de trois saisons qui le maintiendra à l’antenne pendant la saison télévisée 2021-2022.

Y&R, 48 ans, a maintenu sa position de numéro 1 du savon pendant 33 ans. La saison dernière a marqué le 40e anniversaire de l’actrice Melody Thomas Scott. Son leader, Eric Braeden, marquera le même jalon le mois prochain. B&B, quant à lui, a récemment célébré son 33e anniversaire.

“Avoir le spectacle n ° 1 pour n’importe quelle durée dans n’importe quelle partie du jour est un accomplissement formidable”, a déclaré le président de CBS, Kelly Kahl, dans un communiqué. “Mais The Young and the Restless est le drame le plus populaire de la journée depuis plus de trois décennies. La dernière fois qu’un autre spectacle était au sommet, Ronald Reagan était président et le mur de Berlin était toujours debout. C’est une réalisation remarquable et un témoignage de la distribution extraordinaire, des scénaristes talentueux, des producteurs talentueux et des fans extrêmement passionnés, ainsi que de notre formidable partenariat avec [Y&R‘s studio] Sony Pictures Television. “

Contrairement à Y&R, B&B et Days, le quatrième et dernier feuilleton de la journée, l’Hôpital général d’ABC, ne suit pas un cycle de renouvellement traditionnel.