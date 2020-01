‘Young Sheldon’ devient le plus regardé de la nuit et ‘Last Man Standing’ reste

‘Young Sheldon’ devient le plus regardé de la nuit

‘Young Sheldon’ gagne plus d’un million de téléspectateurs par rapport à l’émission de la semaine dernière et il devient le plus regardé de la nuit. Également sur CBS, «The Unicorn» se développe considérablement et récolte de bons nombres d’audience. À l’autre bout se trouve ABC, dont le public s’effondre avec les remplacements «Mixed-ish» et «Black-ish».

«Supernatural» fait The CW surmonter la barrière d’un million de téléspectateurs. La série avec Jensen Ackles et Jared Padalecki est devenue la fiction et la fiction d’action les plus anciennes de la télévision américaine, bien que cette saison soit la dernière. De son côté, «Legacies» n’atteint pas un million de téléspectateurs, mais atteint un chiffre remarquable: 720 000 téléspectateurs.

Adultes de 18 à 49 ans

FOX: 0,7 / 4

CBS: 0,6 / 4

ABC: 0,6 / 3

NBC: 0,5 / 3

Le CW: 0,2 / 1

Renard

08h00 – «Last Man Standing»: 4 750 000 [0,8/4] (2e)

08:30 – «Last Man Standing»: 4.390.000 [0,8/4] (2e)

09h00 – «adjoint»: 3 590 000 [0,6/4] (3e)

CBS

08h00 – «Young Sheldon»: 8 800 000 [1,0/6] (1er)

08h30 – «La licorne»: 5 ​​700 000 [0,6/3] (4e)

09h00 – «Maman»: 6,270,000 [0,7/4] (1er)

9 h 30 – «Deuxième acte de Carol»: 4 980 000 [0,6/3] (4e)

10h00 – «Mal»: 3 310 000 [0,5/3] (3e)

ABC

08h00 – «Mixte-ish» (remplacement): 2 840 000 [0,5/3] (4e)

08:30 – ‘Black-ish’ (remplacement): 2.310.000 [0,4/3] (5e)

09h00 – ‘Les derniers jours de Richard Pryor’ (21h-23h) – Spécial: 3790000 [0,6/4] (2e)

NBC

08h00 – «Superstore»: 2 660 000 [0,6/4] (3e)

8 h 30 – «Le bon endroit»: 1 930 000 [0,5/3] (5e)

09h00 – «Will & Grace»: 2 110 000 [0,4/2] (4e)

9 h 30 – «Harmonie parfaite»: 1 340 000 [0,3/2] (5e)

10h00 – «Law & Order: SVU»: 3 590 000 [0,6/4] (2e)

Le CW

08h00 – «Supernatural»: 1 150 000 [0,3/2] (5e)

09h00 – «Legs»: 720 000 [0,2/1] (5e)

