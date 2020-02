Young Sheldon: Kaley Cuoco Voice of Swimming Pool – Penny dans la saison 3

Sheldon et Penny de The Big Bang Theory ont été (en quelque sorte) réunis dans un récent épisode de Young Sheldon – mais vous auriez pu le manquer si vous n’aviez pas écouté attentivement.

TVLine peut maintenant confirmer que Kaley Cuoco a fait un caméo non crédité et uniquement vocal dans l’épisode du 12 décembre de la série préquel, “Teenager Soup and a Little Ball of Fib”. Dans l’épisode, Sheldon a fait un cauchemar au sujet d’un test de natation imminent dans une salle de sport et s’est retrouvé nargué par la piscine infestée de bactéries.

“C’était absolument la voix de Kaley en tant qu’eau de piscine”, a déclaré le co-créateur de la série, Steve Molaro, à TVLine en riant. «J’avais besoin de quelqu’un pour faire la voix. Je savais que je voulais que ce soit une femme et un peu sexy, et j’ai dit: «Eh bien, duh! Kaley est parfait pour cela. »

Une fois que Molaro a su qu’il voulait Cuoco, il a téléphoné à son ancienne star pour lui faire prendre la partie particulière. «J’ai dit:« Hé, j’ai un argument étrange pour vous: Sheldon fait un cauchemar, il doit aller à cette piscine et il parle à l’eau de la piscine. Voulez-vous être la voix de l’eau de la piscine? ”, Se souvient Molaro. “Elle a juste ri et dit:” Absolument, je le fais. “”

Après que Cuoco a accepté le camée, elle et Molaro ont discuté de la question de savoir si elles voulaient ou non que CBS la promeuve à l’avance. “Parfois, je me sens un peu bizarre à propos de la promotion excessive des choses”, a déclaré Molaro, “et aussi génial que cela puisse être, je ne sais pas si cela devrait être le genre de chose qui apparaît dans les promotions. [Kaley] voulait le tenir secret [as well], de sorte que si vous avez compris, c’était un petit œuf de Pâques pour vous, donc nous étions tous sur la même page à ce sujet. “

Cuoco a été le premier des anciens co-stars de Big Bang Theory de Jim Parsons à passer à la ramification à une seule caméra, sur laquelle il est narrateur et producteur exécutif. Iain Armitage, qui incarne le petit garçon génial, a déjà fait son apparition dans un épisode de la dernière saison de The Big Bang Theory aux côtés de Lance Barber (George Sr.) et Montana Jordan (Georgie), qui sont tous apparus dans des films à la maison déterrés par Adult Sheldon.

Avez-vous manqué le camée de Cuoco lors de sa première diffusion? Ou avez-vous entendu la voix de «Pool Water» et soupçonné qu’elle appartenait à l’ancien résident d’Apt. 4B? Regardez (ou regardez à nouveau) la scène ci-dessus, puis appuyez sur les commentaires avec vos réactions.