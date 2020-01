«Young Sheldon» Saison 3: Reba McEntire interprète la femme de Craig T. Nelson

HISTOIRES CONNEXES

Originaire de l’Oklahoma, Reba McEntire se dirige vers l’est du Texas en passant par Young Sheldon.

TVLine a appris que la superstar de la musique country sera la vedette dans un épisode de février de la série préquel de Big Bang Theory.

McEntire jouera June, l’ex-femme «amusante et fougueuse» de Dale Ballard de Craig T. Nelson. Elle noue une amitié improbable avec Meemaw (Annie Potts), qui sort actuellement avec l’entraîneur de la petite ligue.

McEntire avait précédemment titré la comédie WB Reba, qui mettait en vedette Melissa Peterman, qui joue la voisine de Young Sheldon, Brenda Sparks. TVLine a (malheureusement) confirmé que McEntire et Peterman ne se croiseront pas sur la comédie CBS.

En plus de sa sitcom éponyme, qui a duré six saisons entre 2001-2007, McEntire a joué avec Lily Tomlin dans la courte comédie ABC Malibu Country, diffusée pendant la saison télévisée 2012-13. Elle est depuis apparue dans des épisodes de Last Man Standing, Baby Daddy et The Neighbors.

Young Sheldon La saison 3 se poursuit jeudi avec l’épisode 12, qui marque le retour de son compatriote Genius Paige (joué par la star invitée récurrente Mckenna Grace). Dans l’épisode, Sheldon apprend à écouter quand Paige lutte avec le divorce de ses parents, et Georgie essaie de se sortir de ses tâches. (La branche TBBT a déjà été renouvelée pour la saison 4.)

Avez-vous hâte de passer le relais de Young Sheldon chez McEntire?