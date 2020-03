‘Young Sheldon’ visite l’un des endroits les plus emblématiques de ‘The Big Bang Theory’

L’enfance de Sheldon Cooper donne les clés pour comprendre le génie qui, des années plus tard, remporterait le prix Nobel. Dans cet espace de temps entre l’école et la victoire qui a mis fin à «The Big Bang Theory», il y a un endroit où les protagonistes et les spectateurs ont passé beaucoup de temps: le California Institute of Technology. Là-bas, Cooper et ses compagnons ont déployé une course, et maintenant la version de leurs enfants a marché sur leurs tuiles pour la première fois.

Iain Armitage dans ‘The Young Sheldon’

Dans le seizième épisode de la troisième saison de “The Young Sheldon”, intitulé “Pasadena”, Sheldon et son père se rendent dans la ville californienne pour assister à une conférence de Stephen Hawking au California Institute of Technology. Lors de son passage dans le bâtiment, père et fils passent par la cafétéria, où, à partir du pilote de la série parent, nous avons assisté à de nombreux dialogues entre Sheldon, Howard, Leonard et Raj.

“Imaginez les conversations stimulantes qui doivent avoir lieu à ces tables. Je peux me voir ici un jour“, a déclaré le petit Sheldon, joué par Iain Armitage, capable de voir l’avenir à cette époque. C’est l’un des nombreux clins d’œil de la préquelle de” The Big Bang Theory “, dont l’esprit est resté vivant presque un an après sa fin. définitif

Un génie éternel

Avec deux épisodes pour terminer sa troisième saison, «The Young Sheldon» a déjà été renouvelé par un quatrième opus de CBS. En fait ce nouveau lot d’épisodes a été commandé en même temps que le troisième, démontrant la pleine confiance que la chaîne américaine lui accorde. En Espagne, nous pouvons voir ce spin-off à travers Movistar +.

.