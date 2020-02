Young Thug taquine le clip “OUT WEST”

“Out West” arrive.



Il semble que le projet de compilation JACKBOYS obtiendra bientôt un autre ensemble de visuels alors que Young Thug s’est rendu sur Twitter pour taquiner les fans avec le potentiel d’un nouveau clip pour “OUT WEST”, qui a marqué sa contribution au projet.

“Vidéo de l’ouest?” il a simplement tweeté dimanche soir.

Naturellement, le représentant d’Atlanta a reçu des réponses affirmatives des fans.

Depuis la sortie de JACKBOYS, nous avons reçu un trio de vidéos mettant en évidence les morceaux “GANG GANG”, “GATTI” et l’intermède “JACKBOYS”, et en dehors du tweet de Thug, aucune autre source ne confirme que “OUT WEST” rejoindra bientôt la liste. Au total, le projet a présenté des apparitions de ROSALÍA, Lil Baby, Quavo & Offset, Young Thug et Pop Smoke.

“OUT WEST” s’est avéré être une coupure hors concours sur l’effort de compilation JACKBOYS et un favori clair parmi les auditeurs. La toile de fond collante est arrivée grâce aux producteurs Jabz et Buddah Bless et a marqué un autre lien réussi entre Young Thug et Travis Scott. Juste avant la sortie de JACKBOYS, Trav lui a rendu son soutien en faisant une apparition sur le morceau So Much Fun (Deluxe) “Hop Off A Jet”.

