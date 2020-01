Young Venus et Serena Williams dans un biopic dirigé par Will Smith

“King Richard” décroche ses nouvelles stars.



Le Warner Bro. le biopic King Richard, avec Will Smith, se rapproche du développement alors que les jeunes Venus et Serena Williams du film ont été castés. Selon Deadline, Saniyya Sidney (Fences, Hidden Figures) et Demi Singleton (Godfather of Harlem) apparaîtront à l’écran avec Smith et Aunjanue Ellis de When They See Us qui s’apprête à jouer le rôle de mère Brandi Williams.

Le réalisateur Reinaldo Marcus Green adapte le scénario écrit par Zach Baylin dans lequel le film se concentre sur le patriarche Richard Williams. “C’est une histoire vraie du père de Vénus et de Serena Williams, qui a la volonté de faire du hardscrabble, mais qui avait l’intention de faire de ses filles les plus grandes joueuses de tennis du monde”, lit la publication. “C’est comme ça qu’il a réussi.”

Sous la direction de Williams, les deux sœurs sont devenues les plus grandes stars du tennis et les piliers du sport mondial dans le monde. Entre elles, les sœurs Williams partagent 30 titres en simple du Grand Chelem et quatre médailles d’or olympiques.

Dans les coulisses, d’autres noms attachés au projet incluent les producteurs exécutifs Jada Pinkett-Smth et son frère Caleeb Pinkett qui ont également fléchi son muscle de production dans le véhicule After Earth de Will Smith et en tant que cadre créatif sur Men In Black 3.

