YouTube accueillera un festival du film virtuel à partir du 29 mai – .

YouTube s’associe à des festivals de films du monde entier pour diffuser un festival de films virtuel qui se déroulera du 29 mai au 7 juin 2020.

We Are One: A Global Film Festival sera gratuit à regarder, avec des films, des courts métrages et plus encore.

YouTube demandera aux téléspectateurs de faire un don aux fonds de secours COVID-19 pendant toute la durée du festival.

L’industrie cinématographique, comme de nombreuses autres industries, a été durement touchée par la nouvelle pandémie de coronavirus. Les théâtres du monde entier ont été obligés de fermer en raison de directives de distanciation sociale, et la production de pratiquement tous les films et émissions de télévision en cours de développement a été arrêtée. Aussi difficile que soit la transition, la pandémie a également contraint les studios à réfléchir sur leurs pieds, et il a été fascinant de les voir s’adapter à la volée.

Cette semaine seulement, le Wall Street Journal a rapporté que Trolls World Tour – qui a été publié numériquement le même jour qu’il devait initialement arriver dans les salles de cinéma – a rapporté plus de 100 millions de dollars. En trois semaines, la suite animée a déjà généré plus de revenus que l’original lors de sa tournée théâtrale de cinq mois.

La débrouillardise comme celle-ci sera nécessaire dans les mois à venir, et à ce stade, YouTube accueillera un festival de cinéma virtuel cet été en coordination avec certains des plus grands festivals du monde.

We Are One: A Global Film Festival se déroulera du 29 mai au 7 juin 2020 et proposera une programmation organisée par 20 des meilleurs festivals de films du monde entier. Le nouveau festival sera entièrement gratuit à regarder, avec des films, des courts métrages, des documentaires, de la musique, de la comédie et des tables rondes (et aucune publicité) tout au long des 10 jours. Aucun contenu spécifique n’a été annoncé pour le festival, mais un calendrier complet sera disponible dans les prochaines semaines. Les téléspectateurs seront invités à faire un don pendant la diffusion du festival, et YouTube dit que tout l’argent ira au profit des fonds de secours COVID-19.

Ce sont les festivals qui organisent la programmation de l’événement: Festival international du film d’animation d’Annecy, Festival international du film de Berlin, Festival du film de Londres BFI, Festival de Cannes, Festival international du film de Guadalajara, Festival international du film de Macao (IFFAM), Festival du film de Jérusalem, Mumbai Festival du film (MAMI), Festival international du film de Karlovy Vary, Festival du film de Locarno, Festival international du film de Marrakech, Festival du film de New York, Festival international du film de Saint-Sébastien, Festival du film de Sarajevo, Festival du film de Sundance, Festival du film de Sydney, Festival international du film de Tokyo, Toronto Festival international du film, Festival du film de Tribeca et Festival du film de Venise

“We Are One: A Global Film Festival réunit des conservateurs, des artistes et des conteurs pour divertir et soulager le public du monde entier”, a déclaré Jane Rosenthal, directrice de Tribeca Enterprises et du Tribeca Film Festival, dans un communiqué. «En travaillant avec nos extraordinaires partenaires du festival et YouTube, nous espérons que tout le monde aura un avant-goût de ce qui rend chaque festival si unique et appréciera l’art et la puissance du cinéma.»

