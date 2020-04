YouTube créera Shorts, une courte plateforme vidéo veut rivaliser avec TikTok

YouTube a toujours été notre plate-forme vidéo gâtée. Malgré cela, au fil des ans, il a été déplacé d’une manière ou d’une autre par d’autres applications telles que TikTok. Bien que chacun ait son propre concept et qu’ils ne rivalisent pas directement, cela pourrait changer très prochainement avec l’arrivée de ce nouveau projet YouTube. Selon différents rapports, YouTube travaille sur une courte application vidéo appelée Shorts qui prévoit d’être le rival de TikTok.

Les courts métrages permettront aux utilisateurs de télécharger des vidéos dans un flux dans l’application mobile, de la même manière que d’autres applications comme Instagram pour les photos et TikTok pour les vidéos fonctionnent. Et selon The Information, YouTube bénéficiera de la musique sous licence dans YouTube Music pour les utilisateurs dans ses créations audiovisuelles. TikTok fonctionne de manière similaire, vous permettant de choisir entre plusieurs audios, effets sonores et chansons à inclure dans vos vidéos.

La nouvelle a été confirmée par Dylan Byers, qui a interviewé Susan Wojcicki, directrice générale de YouTube:

Le patron de YouTube, Susan Wojcicki et moi avons parlé de TikTok dans un podcast qui sera disponible plus tard ce mois-ci. Nous avons quelque chose qui confirmera cette nouvelle, en plus d’autres commentaires sur YouTube et de courtes vidéos.

Compte tenu de la croissance accélérée de TikTok au cours des dernières années (au cours des deux dernières années seulement, il a augmenté de plus de 125% et au cours des 12 derniers mois, il a été téléchargé 842 millions de fois depuis le Google Play Store et l’App Store), il n’est pas surprenant que d’autres sociétés souhaitent monopoliser une partie de ce marché. Par exemple, Facebook a sa propre version de TikTok appelée Lasso, qui n’est actuellement disponible qu’au Brésil. YouTube pourrait profiter de toute sa musique disponible pour attirer les utilisateurs, mais il reste à voir s’ils souhaitent passer à Shorts.

